Sertab Erener'den interaktif konser
Maximum Uniq Açıkhava'da konser veren Sertab Erener, parçalarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Ünlü şarkıcı, sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı
Sertab Erener, geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Açılışı 'Aç Sesini'yle yapan Erener, "Koca bir yazı daha devirdik. İstanbul'da son açıkhava konserimize hoşgeldiniz" dedi.
Siyah bir deri sahne kıyafeti giymeyi tercih ettiği görülen Sertab Erener, misafirlerine sürpriz hazırladı.
İzleyicilerinden LED ekranlarda yayınlanan dev QR kodları telefonlarıyla okutmalarını rica eden Erener, şarkı başladığında telefonlarını havaya kaldırmalarını istedi.
Kumsalda parçanın başlamasıyla izleyicilerin cep telefonlarının ekranları sahne ışıklarıyla senkronize olarak yanıp, sönmeye başladı.
Ünlü şarkıcı, ardından parçalarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Sertab Erener, sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı.
Öte yandan Maximum Uniq Açıkhava'da eylül ayının son işi 26 Eylül'de 'Aydınlıkevler' ile devam edecek.