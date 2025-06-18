Sertaç Komsuoğlu'ndan Arseven'e cevap
Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu, final serisinin ilk maçında 94-76 mağlup ettikleri Beşiktaş'ın yöneticisi Özkan Arseven'in kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.
Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş Yöneticisi Özkan Arseven'in holiganizm tepkisine cevap verdi.
SERTAÇ KOMSUOĞLU'NDAN ARSEVEN'E CEVAP
Komsuoğlu, "Kötü tezahürat mı dediniz? Biz maçlarımızı sahada kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Kimseyi tahrik etmiyoruz, işimize bakıyoruz. Sahadaki oyuncuyu yaralamıyoruz, 40 dakika kimseye küfretmiyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz." dedi.
Sarı lacivertli kulübün yöneticisi, "Her şeyden önemlisi 'Yukarıda Allah var' bunu biliyoruz…" sözleriyle konuşmasını noktaladı.