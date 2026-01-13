Habertürk
        Sertaç Şanlı yeniden Beşiktaş'ta! - Basketbol Haberleri

        Sertaç Şanlı yeniden Beşiktaş'ta!

        Beşiktaş GAİN, sezona Dubai Basketbol'da başlayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 20:04 Güncelleme: 13.01.2026 - 20:04
        Sertaç Şanlı yeniden Beşiktaş'ta!
        Beşiktaş GAİN, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki pivotla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

        Daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol formalarını terletti.

