Sertaç Şanlı yeniden Beşiktaş'ta!
Beşiktaş GAİN, sezona Dubai Basketbol'da başlayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 13.01.2026 - 20:04 Güncelleme: 13.01.2026 - 20:04
Beşiktaş GAİN, milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki pivotla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol formalarını terletti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ