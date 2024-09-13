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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Servislerde tavan delindi - İş-Yaşam Haberleri

        Servislerde tavan delindi

        Yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte servis ücretleri yeniden gündeme geldi. İstanbul'daki servislerde UKOME tarafından zam oranı yüzde 16 olarak belirlenirken, Ankara'da yüzde 40, İzmir'de de yüzde 20 oranında zam yapıldı. Fakat, Özel Okul Velileri Platformu'ndan Habertürk'e yapılan açıklamaya göre, UKOME'nin belirtiği ücretlerin 2 kat, hatta 3 kat daha yüksek fiyat isteyenler var. Özel okulların, yüksek maliyetli şartlara sahip ihaleler açtığı belirtiliyor

        Giriş: 13.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:56
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        Servislerde tavan delindi
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        Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte, öğrenci servis ücretleri de tartışma konusu haline geldi.

        İstanbul'daki servis aracı işletmecileri, yedek parça, lastik, kasko, sigorta, tamir, akaryakıt ücretleri dolayısıyla yüzde 40 artış talep ederken, İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından zam oranı yüzde 16 olarak belirlendi. Yeni eğitim öğretim döneminde, okul servis ücretlerine Ankara'da yüzde 40, İzmir'de de yüzde 20 oranında zam yapıldı.

        Böylece, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yıl 14 bin 486 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti 17 bin 379 liraya yükseldi. En uzak mesafe ücreti ise yapılan zam ile birlikte 40 bin 671 liraya çıktı.

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        İstanbul Servis Aracı İşletmecileri Odası, rehber personel ücretinin, açıklanan yeni tarifedeki ücretin yüzde 35'ine denk geldiğini belirtiyor. Öte yandan, 25 kilometreyi aşan her kilometre için 39.5 lira ücret alınacak.

        3 KAT FAZLA ÜCRET ALAN VAR

        Fiyatların açıklanmasıyla birlikte, tartışmalar da beraberinde geldi.

        Öğrenci velileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasını kullanarak UKOME’nin belirlediği fiyatlara göre servis ücretini hesaplayabiliyor. Uygulamada evin adresini, okulun adresini ve okul tipini yazdıktan sonra rota üzerinden aylık servis ücretleri öğrenilebiliyor.

        Fakat, Özel Okul Velileri Platformu'ndan Habertürk'e yapılan açıklamaya göre, UKOME'nin belirtiği ücretlerin 2 katı, 3 katı fiyat isteyenler var. Özel okulların, yüksek maliyetli şartlara sahip ihaleler açtığı belirtilirken, bunlar arasında makam aracı, çalışanları bedelsiz taşıma gibi şartların bulunduğu aktarılıyor.

        YÜZDE 80'İ UYGULAMIYOR

        UKOME'nin belirlediği fiyatları uygulayan özel okul sayısı ise ne yazık ki bir elin parmağını geçmiyor. Yönetmelikte bu konu zorunlu olmadığı için de, okullar istediği politikayı uygulayabiliyor. Özel Okul Velileri Platformu yetkilileri, okulların yüzde 80'inin UKOME'nin belirlediği fiyatları uygulamadığını aktarıyor.

        Öte yandan, edindiğimiz bilgiye göre, okullarda kitaplar ve yemek konusu da her ne kadar zorunlu olmasa da, okullar bu konuda haklı itirazda bulunan velilerin çocuklarının kayıtlarını almak istemiyor.

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