Ses ile alışveriş, WhatsApp ile ödeme!

Dijital dünyadaki yeniliklerle kullanıcıların hayatına her geçen gün yeni bir ödeme yöntemi girer hale geldi.

Mobil ödeme kavramını, chat’leşerek veya sesli komutlarla yapılabilir hale getiren bu dünyada ne gibi yenilikler bizi bekliyor?

Bu alanda dünyadaki yeni trendleri ve Türkiye’de hayata geçirilen yenilikleri Mastercard Türkiye Dijital Ürünler Direktörü Hakan Tatlıcı, Habertürk teknoloji editörü Necdet Çalışkan’a anlattı.

İşte ses ile alışverişten, WhatsApp ile ödeme ve POS cihazı yerine geçen akıllı telefona Türkiye’de kullanıma sunulan yeni ödeme yöntemleri…