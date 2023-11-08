Haberler Sağlık Sessiz tehlike: Bilim insanları gazlı ocaklara karşı uyardı "Sigaradan daha zararlı"

Sessiz tehlike: Bilim insanları gazlı ocaklara karşı uyarıyor "Sigaradan daha zararlı" Evlerdeki gazlı ocakların sigaradan daha fazla benzen saldığını keşfeden ABD'li bilim insanları "Pasif içicilikten zararlı" diyerek uyarıda bulundu Habertürk Giriş: 08.11.2023 - 09:09 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:09 facebook

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SİGARA DUMANINDAN DAHA ZARARLI OLABİLİR Hakemli bilimsel dergi Environmental Science & Technology'de yayımlanan araştırmada, evde gazla çalışan aletlerin sigara dumanında bulunan ve kansere neden olduğu bilinen benzen isimli kimyasalın düzeyini artıdığı keşfedildi.

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BİRÇOK ÜRÜNÜN İÇERİSİNDE BENZEN BULUNUYOR Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre, gazla çalışan ocakların ateşinde oluşan yoğun benzeni solumak, pasif sigara içiciliğinden daha kötü olabilir. Birçok kanser hastalığına yol açtığı bilinen benzen, sigara dumanı, egzoz, yapıştırıcı, boya, mobilya cilası, böcek ilaçları, deterjan gibi ürünlerin içinde de yer alıyor.