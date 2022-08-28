Bir dönemin en çok seyredilen dizilerinden Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Özge karakteri ile ismini geniş kitlelere duyuran Sevda Dalgıç sevgilisi Dilge Emir Güvenç ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan Dalgıç ile Güvenç, mutluluklarını aile fertleri ve yakın arkadaşlarıyla da paylaştı. Peki, Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SEVDA DALGIÇ KİMDİR?

Sevda Dalgıç, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan’ın üstlendiği 2007-2011 yılları arasında Arka Sıradakiler dizisiyle yaşadı. Canlandırdığı Özge karakteri ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Henüz 23 yaşındayken oynadığı Arka Sıradakiler dizisiyle tanınan Sevda Dalgıç, televizyon ekranlarına ara vererek Alaçatı'da bir mekan işletmeye başladı.

Son olarak 2018 yılında ise Ceren Moray, Demet Evgar ve Nursel Köse’nin başrollerini paylaştığı Avlu dizisine trans birey Bade rolüyle dahil oldu ancak sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrıldı.