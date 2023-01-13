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'Sevda Mecburi İstikamet'in Berlin galası yapıldı

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu'nun yer aldığı 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin Berlin galası gerçekleştirildi

'Sevda Mecburi İstikamet'in Berlin galası gerçekleştirildi - Magazin haberleri
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Orchestra Content’in yapımını üstlendiği, Çağan Irmak’ın yazıp, yönettiği ‘Sevda Mecburi İstikamet’in Berlin galası gerçekleşti. Çağan Irmak, Selçuk Yöntem, Selin Şekerci ve Kubilay Aka’nın katılım gösterdiği ‘Sevda Mecburi İstikamet’in Berlin galası ilgi gördü.

BERLİN'İN ARDINDAN BAKÜ

Gösterim öncesi hayranlarının karşısına geçen film ekibi bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kırmızı halı seramonisinin ardından filmi seyirci ile birlikte izleyen ekip alkışlandı. ‘Sevda Mecburi İstikamet’in yurt dışı turnesi Berlin’in ardından Bakü’de gerçekleştirilecek.

Türk sinemasının usta yönetmeni Çağan Irmak’ın 70’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikayesi 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor. Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi isimler boy gösteriyor.

70’li yıllarda kariyerinin zirvesindeki Yeşilçam aktörü ‘Selim Erensoylu’nun başarılı yıllarının ardından yaşadığı ‘dönüm noktası’ ile hem kendine hem de 'Suna’ya çizdiği yeni yol izleyicileri derinden etkiliyor.

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