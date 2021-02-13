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Sevgililer Günü için 4.5 milyon gül satılması bekleniyor

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle gül satışlarında geçen yıla göre artış öngörmediklerini belirterek, "4,5 milyon civarında gül satışı gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Sevgililer Günü için 4.5 milyon gül satılması bekleniyor
AA

SÜSBİR Başkanı Ahmet Dündar, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla süs bitkileri sektöründe yürütülen hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Gülün, sevginin ve aşkın sembolü olduğunu ifade eden Dündar, Sevgililer Günü'nün Kovid-19 kısıtlamalarının da olduğu pazar gününe rastladığını hatırlattı. Dündar, bu nedenle çiçekçi esnafına ayrıcalık tanındığını ve sipariş edilen çiçeklerin evlere tesliminin mümkün olduğunu söyledi.

Bu ayrıcalığın özellikle salgın döneminde sıkıntı yaşayan çiçekçi esnafına iyi geleceğini vurgulayan Dündar, bu anlamlı gün kutlanırken çiçeklerin tercih edilmesinin sektöre katkı sağlayacağını dile getirdi.

Dündar, "Sevgililer Günü'nün baş aktörü elbette gül. Bu gün dolayısıyla oluşan talep her yıl olduğu gibi ithalatla da karşılanmaya çalışılacak. Bu durum sadece bizim ülkemize özel değil. Sevgililer Günü'ndeki talep yoğunluğu Hollanda da bile ithalatla karşılanmaktadır." diye konuştu.

Sevgililer Günü'nde arz ve döviz kurundaki artışın bir miktar fiyatlara yansımasını beklediklerini ifade eden Dündar, bu konuda hem çiçekçi esnafının hem de üreticinin fedakarlık edeceğini düşündüklerini bildirdi.

ORKİDEYE TALEP ARTTI

Dündar, 2019 yılının şubat ayında yaklaşık 5 milyon gül ithal edildiği belirterek şunları kaydetti:

"Yerli üretimle beraber 2019'da Sevgililer Günü satışları 6 milyon civarında gerçekleşti. Geçen yıl ise şubat ayında 3,4 milyon gül ithal edildi ve yerli üretimle birlikte Sevgililer Günü'nde yaklaşık 4,5 milyon civarında gül satıldı. Bu yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları dolayısıyla gül satışında geçen yıla göre bir talep artışı öngörmüyoruz. Sevgililer Günü'nde 4,5 milyon civarında gül satışı gerçekleşmesini bekliyoruz."

Son yıllarda gülün dışında, orkide başta olmak üzere saksılı bitkiler ve kır çiçeklerine de talebin yoğunlaştığını dile getiren Dündar, çeşitliliğin artmasının vatandaşlara tercih yapma kolaylığı sağladığını belirtti.

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