Sevgilisini kaçırmak istedi, polise ateş açtı! 0:00 / 0:00

DHA

Kentte, gece tartıştığı kız arkadaşını zorla aracına bindirmek isteyen Ömer Faruk H.'yi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, içinde Ömer Faruk H. ile Ahmet E.'nin bulunduğu aracı durdurmak istedi.

DHA'nın haberine göre, üzerlerinde tabanca olan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak, yola devam eden 2 kişi, rastgele ateş edip kaçtı. Polis ile aralarında kovalamaca yaşanan şüphelilerden silahla ateş eden Ömer Faruk H., kolundan vurularak etkisiz hale getirildi, Ahmet E. ise kaçtı.

Sağlık ekibince Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Ömer Faruk H.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ahmet E. ise bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ömer Faruk H.'nin hastanede tedavisi, Ahmet E.'nin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.