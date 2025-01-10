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        Haberler Gündem Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot”

        Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot”

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir motor aracına sıkışarak bacağı ampute olan 'Tripot' isimli enerjik kedi mahallenin ilgilisini çekerken sosyal medyada herkesin ilgisini çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 19:26
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        Esnafın maskotu oldu
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        Başkentte bir veteriner kliniğinde yaşayan üç bacaklı kedi "Tripod" engeline rağmen enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline geldi.

        Tripod, henüz 2 aylıkken aracın motoruna sıkışarak bir bacağı ciddi yara almış halde hayatta kalma mücadelesi verirken fark edildi. Veteriner hekim Şeyma Şahinin kliniğinde tedavi altında alınan Tripodun bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ampute edildi.

        Üç bacaklı olmasından dolayı klinik çalışanlarının "Tripod" ismini verdiği kedi, kısa sürede toparlanarak yaşama tutundu.

        Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, veteriner Şahinin paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti.

        "BU HALİYLE ÇEVREDEKİ KÖPEKLERİ DÖVÜYOR"

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        Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tripodun yaşama azmiyle herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.

        Tripodun henüz 2 aylıkken bir bacağının ampute edildiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Şahin, "6 aydır bizimle. O kadar enerjik ki kimse tek bacağının olmadığını anlamıyor. İnsanlar İsmini neden Tripod koydunuz? diye sorduğunda, Üç bacaklı olduğu için dediğimizde engelini fark ediyor." diye konuştu.

        Tripodun enerjik haliyle kısa sürede çevredekilerin de ilgisini çektiğini dile getiren Şahin, esnafın maskotu haline geldiğini, çevredeki herkesin onu tanıdığını söyledi.

        Bir bacağının olmamasının Tripod için bir engel oluşturmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Üç bacaklı olması hiçbir şeyi değiştirmiyor, çok yaramaz, oldukça hareketli ve enerjik bir kedi. Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor. Komşunun köpeği bile Tripoddan çok korkuyor. Sosyal medyada Tripodun bir videosunu paylaştım. Herkes altına videoyu hızlandırıp hızlandırmadığımı sordu. Videoda herhangi bir oynama yok. Çok hızlı koşuyor, kapıların üstüne çıkıyor. Engelli bir kedi olmasına rağmen hayat dolu. Çok mutlu bir kedi, kendisiyle çok barışık."

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        #TRİPOD
        #Tripod kedi
        #haberler
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