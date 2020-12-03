Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolŞampiyonlar Ligi
ABONE OL

Sevilla: 0 - Chelsea: 4 MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea, Olivier Giroud'nun golleriyle Sevilla'yı 4-0 mağlup etti

Sevilla: 0 - Chelsea: 4 MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. 4 golü de Giroud atarken Fransız forvet, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu. Giroud ayrıca "Şampiyonlar Ligi" adıyla düzenlenen dönemde ve Chelsea tarihinde Avrupa'da hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

G Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.

Tur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.

F Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu

Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0

- F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0

- G Grubu

Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3

- F Grubu

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı garantileyen ekipler:

Barcelona
Bayern Münih
Chelsea
Dortmund
Juventus
Liverpool
Manchester City
Porto
Sevilla

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Juventus: 4 - Dinamo Kiev: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOLŞampiyonlar Ligi tarihine geçti
Manchester United: 1 - PSG: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOLPSG kazandı, Başakşehir veda etti!
Okan Buruk: Gol olmayacak pozisyonlar gol oldu
FUTBOL"Olmayacak pozisyonlar gol oldu"
Julian Nagelsmann: "Sörloth çok önemli bir gol attı"
FUTBOL"Sörloth çok önemli bir gol attı"
Başakşehir: 3 - Leipzig: 4 MAÇ SONUCU
FUTBOL'Can'ın sağ olsun!
Son dakika haberi Nihat Özdemir, koronavirüse yakalandı
FUTBOLNihat Özdemir koronavirüse yakalandı
Son dakika: Eski Çaykur Rizespor futbolcusu Mohamed Abarhoun vefat etti - Haberler
FUTBOLEski Çaykur Rizesporlu hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Sofiane Feghouli'ye yeni görev
FUTBOLFeghouli'ye yeni görev
Sörloth, Başakşehir'i yine uzatmada üzdü!
FUTBOLSörloth yine üzdü!
İrfan Can Kahveci'dan tarihe geçen hat-trick!
FUTBOLTarihi hat-trick!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X