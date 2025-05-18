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        Haberler Spor Futbol İspanya Sevilla: 0 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sevilla: 0 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 12'de Loic Bade ve 46. dakikada ise Isaac'ın gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kalan Sevilla, Real Madrid'e karşı direnemedi. 2. yarıda Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın kaydettiği gollerle kazanan Real Madrid puanını 81'e yükseltirken, Sevilla ise 41 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 22:26 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:26
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        Real Madrid 2. yarıda açıldı!
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        İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'ya konuk etti. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.

        Sevilla'da 12. dakikada Loic Bade, 46. dakikada ise Isaac kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

        Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 77. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte 2. sıradaki Real Madrid, 81 puana ulaştı. 41 puanda kalan Sevilla ise 15. sırada konumlandı.

        LaLiga'nın son haftasında Sevilla, deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Real Madrid ise sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.

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