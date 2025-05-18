Sevilla: 0 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 12'de Loic Bade ve 46. dakikada ise Isaac'ın gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kalan Sevilla, Real Madrid'e karşı direnemedi. 2. yarıda Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın kaydettiği gollerle kazanan Real Madrid puanını 81'e yükseltirken, Sevilla ise 41 puanda kaldı.

Habertürk Giriş: 18.05.2025 - 22:26 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:26 facebook

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