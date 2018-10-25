Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşıyor. Grupta ilk olarak Akhisar'da Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi.
Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçtikten sonra Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.
SEVİLLA: 0 - AKHİSARSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Ramon Sanchez Pizjuan Stadı
HAKEM: Kevin Clancy
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports HD2
SEVİLLA: Vaclik, Sergi Gomez, Carriço, Mesa, Vidal, Navas, Sarabia, Promes, Vazquez, Mercado, Muriel
TEKNİK DİREKTÖR: Pablo Machin
AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Caner, Dany, Kadir, Aykut, Sissoko, Josue, Güray, Regattin, Seleznov
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan
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Kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Bilal Kısa, Elvis Manu, Serginho ve Avdija Vrsajevic'in de sakatlıkları bulunuyor. Akhisarsporlu futbolculardan Yevgen Seleznov, 2015'te UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Dnipro formasıyla Sevilla'ya karşı mücadele etmişti.
Sevilla'nın kadrosunda daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer de bulunuyor.
Grupta diğer maçta Standard Liege ile Krasnodar, Belçika'da karşılaşıyor.
90. RANDEVU
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan Sevilla-Akhisarspor karşılaşması Türk ve İspanyol temsilcileri arasındaki 90. karşılaşma... İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 89 maçın 18'ini Türk, 53'ünü İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 83 golüne, İspanyol ekipleri 174 golle karşılık verdi.
Türk ekiplerinden Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kayseri Erciyesspor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor ve Trabzonspor, daha önce Avrupa kupalarında İspanyol takımlarla karşılaştı.
SEVİLLA, TÜRK TAKIMLARIYLA 7 MAÇ YAPTI
Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 7 maça çıkan Sevilla, sahadan 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 14 gol atan İspanyol temsilcisi kalesinde 11 gol gördü.
İspanyol temsilcisi daha önce Eskişehirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'le karşılaştı. İlk olarak 1970-1971 sezonu Fuar Şehirleri Kupası ilk turunda Eskişehirspor'la eşleşen Sevilla, ilk maçı 1-0 kazanmasına rağmen, rövanşta 3-1 yenilerek kupaya veda etti.
Sevilla, 2005-2006 sezonu UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Beşiktaş'la yaptığı tek maçta 3-0'lık skorla galip geldi.
2007-2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Fenerbahçe ile karşılaşan Sevilla, ilk maçı 3-2 kaybettiği eşleşmede ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen penaltı atışları sonucunda elendi.
Son olarak 2017-2018'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir'le eşleşen İspanyol temsilcisi İstanbul'daki müsabakayı 2-1 kazandıktan sonra rövanşta 2-2'lik sonuçla adını gruplara yazdırmıştı.
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