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Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı canlı izle
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Sevilla - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Sevilla - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaşıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Sevilla ise Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynanan karşılaşmada avantaj elde etme peşinde

CANLI YAYIN | Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı canlı izle
AA / HABERTURK.COM

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan
HAKEM: François Letexier
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşıyor.

SEVILLA: Dmitrovic, Jesus Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Joshua King, Enner Valencia

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Karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier yönetiyor. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor.

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti.

Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.

AVRUPA KUPALARINDA 253. MAÇ

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

KUPA 2'DE 135. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.

YÜKSEK RİSKLİ MAÇ İLAN EDİLDİ

Yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftarın geleceğini tahmin eden İspanya devletine bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleransızlık Komisyonu, Sevilla-Fenerbahçe maçını yüksek riskli ilan etti.

Sevilla'nın bu sezon PSV Eindhoven ve Glasgow Rangers'a karşı evinde oynadığı maçlarda taraftar olayları çıkmıştı.

Türk takımlarının bu zamana kadar Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynadığı maçlarda Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken, burada oynanan 5 karşılaşmada İspanyol takımının 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak

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