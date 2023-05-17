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Sevilla Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde sona yaklaşıldı. Yarı finalin ilk maçında Juventus sahasında Sevilla’yı konuk etmiş ve maç 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı. İki takımında avantaj elde edemediği ilk maç sonrası gözler rövanş mücadelesine çevrildi. Peki, İspanya’da oynanacak Sevilla Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

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  • Sevilla Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nin en başarılı takımı olan ve toplamda 6 kez kupa sevinci yaşayan Sevilla, Juventus’u konuk edecek. Yarı final turunun ilk karşılaşmasında golleri Sevilla adına 26. dakikada En-Nesyri, Juventus adına ise 90+7’de Gatti kaydetmiş ve mücadele 1-1 berabere sona ermişti. İşte, Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasına sahne olacak Sevilla-Juventus maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’ lerine ilişkin bilgiler…
  • Sevilla Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    SEVILLA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?   

    Sevilla Juventus UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşması 18 Mayıs Perşembe gecesi saat 22:00’de başlayacak.
  • Sevilla Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    SEVILLA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Sevilla Juventus maçı TV8,5 ve Exxen’den canlı yayınlanacak.
  • Sevilla Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11’LER

    Sevilla: Bono; Navas, Bade, Rekik, Acuna; Fernando, Gudelj; Ocampos, Rakitic, Gil; En-Nesyri
  • Sevilla Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Sandro; Cuadrado, Fagili, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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