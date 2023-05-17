Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nin en başarılı takımı olan ve toplamda 6 kez kupa sevinci yaşayan Sevilla, Juventus’u konuk edecek. Yarı final turunun ilk karşılaşmasında golleri Sevilla adına 26. dakikada En-Nesyri, Juventus adına ise 90+7’de Gatti kaydetmiş ve mücadele 1-1 berabere sona ermişti. İşte, Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasına sahne olacak Sevilla-Juventus maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’ lerine ilişkin bilgiler…