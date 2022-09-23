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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı

Usta oyuncu Şevket Altuğ (79), uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Datça'da bir berberde tıraş olan Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

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  • Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Şevket Altuğ'un son hali - Magazin haberleri

    "Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ uzun yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Şevket Altuğ'un son hali - Magazin haberleri

    Usta oyuncu, geçtiğimiz ay Datça'da bir berberde görüntülendi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
  • Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Şevket Altuğ'un son hali - Magazin haberleri

    ŞEVKET ALTUĞ HAKKINDA

    Şevket Altuğ, 13 Mart 1943'te Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde okudu. Öğrencilik yıllarında tiyatroyla  ilgilendi. Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladı.
  • Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Şevket Altuğ'un son hali - Magazin haberleri

    Şevket Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.
  • Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Şevket Altuğ'un son hali - Magazin haberleri

    Usta oyuncunun rol aldığı film ve diziler şöyle:

    Unutma Beni 2002
    Süper Baba  1993-1997:
    Gölge Oyunu (Mahmut) 1993
    Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990
    İmdat ile Zarife  1990
    Şekerpare 1983
    Tokatçı 1983
    Dolap Beygiri 1982
    Yedi Bela Hüsnü  1982
    Hababam Sınıfı Güle Güle 1981
    Düşman1979
    Sehayatname 1979
    Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978
    Gülen Gözler 1977
  • Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Şevket Altuğ'un son hali - Magazin haberleri

    Şaban Oğlu Şaban 1977
    Hasip ile Nasip 1976
    Aile Şerefi 1976
    Mağlup Edilemeyenler (Nuri) 1976
    Öyle Olsun 1976
    Meraklı Köfteci 1976
    Kapıcılar Kralı  1976
    Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976
    İşte Hayat 1975

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