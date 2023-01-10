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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşka geldi 

Londra tatilinden dönen Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, Bebek'teki bir mekânda objektiflere yansıdı. Bir ara romantik anlar yaşayan Şahin ile Kazancıoğlu, birbirlerini öpücüklere boğdu

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  • Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşka geldi - Magazin haberleri

    2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandıran Şahin ile Kazancıoğlu, ilişkilerine ikinci şansı vererek barışmış, ardından da tatil için Londra'ya gitmişti.
  • Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşka geldi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, Londra tatilinden döndü. Çift, Bebek'teki bir mekânda görüntülendi.
  • Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşka geldi - Magazin haberleri

    Mekânda sarmaş dolaş oturan Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, bununla da yetinmedi.
  • Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşka geldi - Magazin haberleri

    Oldukça romantik anlar yaşayan Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, birbirlerini öpücüklere boğdu. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.
  • Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşka geldi - Magazin haberleri

    Mekândan el ele ayrılan çifte ilişkilerine verdikleri ikinci şans hatırlatılıp, nasıl barıştıkları sorulması üzerine Şevval Şahin, "Çok teşekkür ederiz, her şey yolunda göründüğü gibi" ifadelerini kullandı.
  • Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşka geldi - Magazin haberleri

    Daha sonra sevgilisiyle birlikte kendilerini bekleyen otomobile binen, daha doğrusu binmeye çalışan 1.82 cm boyundaki Şevval Şahin, arka koltuğa oturmaya çalışırken bir hayli zorlandı.
  • Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu aşka geldi - Magazin haberleri

    ONLAR DA BEBEK'TE AŞKA GELDİ

    Öte yandan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın da eşi Atakan Koru ile Bebek'teki bir kafede otururken görüntülenmişti. Birbirlerini öpücüklere boğan çift, romantik dakikalar yaşamıştı. 

    Koru ile 2017'de nikâh masasına oturan Akın, oğlu Demir'i ise 2018'de kucağına almıştı. 

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