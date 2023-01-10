2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandıran Şahin ile Kazancıoğlu, ilişkilerine ikinci şansı vererek barışmış, ardından da tatil için Londra'ya gitmişti.