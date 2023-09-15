Haberler Magazin Şevval Şahin'in transparan elbisesi gündem oldu! Ünlü model geceye damga vurdu!

Şevval Şahin'in transparan elbisesi gündem oldu! Ünlü model geceye damga vurdu! 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin lüks bir mekanda sevdikleriyle doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle adından sık sık söz ettiren Şahin'in kırmızı transparan elbisesi gündem oldu. Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şevval Şahin, geçtiğimiz akşam sevdikleriyle birlikte doğum gününü kutladı. Şahin'in transparan kırmızı elbisesi geceye damga vurdu.

2 Şurada Paylaş!







Şevval Şahin doğum gününden çekildiği karelerini: "Şehri kırmızıya boyayacağım. 24 bana iyi davran. Gecemi bu kadar özel kılan arkadaşlarıma ve aileme özel teşekkürler kendimi çok şanslı hissediyorum." notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.