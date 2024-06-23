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        Haberler Magazin Şevval Sam, Bodrum açıklaması nedeniyle sosyal medyada tepki çekti - Güncel Magazin Haberleri

        Şevval Sam, Bodrum açıklaması nedeniyle tepki çekti

        Şevval Sam, yaptığı bir açıklamada Bodrum'da sınıf farkının az olduğunu söyledi. Sam'ın "İster zengin ol ister orta halli ister fakir herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka iki katlı bahçesi var" şeklindeki sözleri sosyal medyada tepki çekti; "Keşke dümdüz 'Fakirlerden nefret ediyorum' deseymiş"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:02
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        Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, SHOW TV'den Eren Gürel'e verdiği röportaj'da Bodrum ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

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        "SINIF FARKI ÇOK AZ"

        Şevval, Sam, Bodrum'da sınıf farkının az olduğunu söyledi.
        Bodrum'u çok sevdiğini ve sınıf farkının da bölgede az olduğunu belirten Sam, şu ifadeleri kullandı; "Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az. İster zengin ol ister orta halli ister fakir herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka bahçesi var, iki katlı. Büyük apartmanlar, gökdelenler olmadığı için herkes eşit koşullarda, 3 aşağı 5 yukarı yakın koşullarda yaşıyor. Bunu çok seviyorum."

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        "İNANAMIYORUM BUNU SÖYLEDİĞİNE"

        Fakat Şevval Sam'ın bu sözleri bazı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.
        İşte o tepkilerden bazıları;

        * "Fakirler gelemiyor' de direkt."
        * "Evet çünkü sadece zenginler var."
        * "Yok Şevval öyle biri değil, inanmıyorum bunu söylediğine..."

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        * "Alt kesim olmadığı için seviyormuş demek."
        * "Hakikaten hiç sınıf farkı yok Bodrum'da! Bir lahmacuna 1000 TL öderken, lahmacunu servis eden aylık 30 lahmacuna çalışıyor. Birisi Şevval Sam'a 1 milyonluk şampanya patlatırken ona servis yapan bu parayı kazanmak için 3 yıl çalışması gerekiyor."
        * "Keşke dümdüz 'Fakirlerden nefret ediyorum' deseymiş."

        #Şevval Sam
        #BODRUM
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