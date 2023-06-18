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Haberler Magazin Şevval Sam'dan Can Topçuoğlu açıklaması: Mutluyum - Magazin haberleri
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Şevval Sam'dan Can Topçuoğlu açıklaması: Mutluyum

Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde Can Topçuoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları kabul etmişti. Toğçuoğlu ile birlikteliği süren Sam, mutlu olduğunu söyledi

Şevval Sam'dan Can Topçuoğlu açıklaması: Mutluyum - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Sevilen rock şarkılarını farklı bir tarzla yorumladığı "Rock2ı Severiz" çalışmasını yayınlayan Şevval Sam, SHOW TV’de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Yeni çalışmasıyla "ters köşe" yaptığını söyleyen Şevval Sam, "Farklı ve deneyime açık bir albüm oldu. 'Şimdi de rock mı yaptı?' diyecekler ama dinleyince farkı anlayacaklar" dedi.

&Ouml;m&uuml;r Sabuncuoğlu ile Şevval Sam
Ömür Sabuncuoğlu ile Şevval Sam

Küçükken hayallerinden birinin orkestra şefi olmak olduğunu dile getiren Şevval Sam, “Bu şarkıların stüdyo aşamasında bu hayalimi gerçekleştirmiş gibi oldum” dedi.

"GÜLPEMBE BENİ ÇOK KORKUTTU"

Yeniden yorumladığı 'Gülpembe' şarkısının kendisini en çok korkutan şarkı olduğunu söyleyen Şevval Sam, "Barış Manço bizim figürümüzdür. Onun en ikonik şarkılarından birini yorumlamak zordu" dedi.

"KENDİ MAKİNEME İYİ BAKIYORUM"

Şevval Sam, iyi görünmesinin sırrına dair sorulan soruya ise ilginç bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı: İyimser bir yapıya sahibim. Elbette hayatım güllük gülistanlık değil ama iyimser kalmaya çalışıyorum. 20’li yaşların sisli dönemine geri dönmeyi istemem ama kendi makineme iyi bakarak bu yaşlarda 20’li yaşların enerjisini yaşıyorum.

TÜRKDENİZ ŞEVVAL SAM

İlk adı olan 'Türkdeniz'in hikâyesini anlatan Şevval Sam, "Babam 'Türk' olsun istemiş ismimde, annem de 'Deniz.' Şevval ayında doğduğum için adım 'Şevval' olmuş. Recep, Şaban, Ramazan gibi Şevval de erkek ismi olabilir. Çocukken de kimse anlamıyordu ismimi. Ama büyüdükçe Şevval isminde küçük kız çocuklarını gördüğümde mutlu olmaya başladım" dedi.

YÜZÜNÜ GÜLDÜREN AŞKI İTİRAF ETTİ

Bir süredir reklamcı Can Topçuoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki söylentileri kabul eden Şevval Sam, birlikteliği hakkında detay vermese de mutlu olduğunu söyledi.

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