Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını futbolu birçok ülkede geçici süreyle de olsa seyircisiz hale getirirken takımlar da bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Maddi götürünün yanında seyircisiz oynamak birçok takımın puan kaybetmesine de neden oluyor. Uluslararası Futbol Araştırmaları Merkezi (CIES) koronavirüs salgını öncesi ve sonrasındaki sonuçları masaya yatırarak ev sahibi olmanın avantajının kalıp kalmadığını araştırdı. Birçok ligde ev sahibi takımların kazanma oranının düştüğü görüldü.

Avusturya Bundesliga, Almanya Bundesliga, Rusya Premier Lig, La Liga'da ev sahibi ekiplerin kazanma oranı düşüş gösterdi. Rapora göre Avusturya Bundesliga'da ev sahipleri daha önceki lig maçlarında yüzde 45.2 yüzdeye sahipken, pandemi sonrasında bu oran yüzde 30'a kadar geriledi. Almanya'da ise yüzde 45'ten yüzde 31'e kadar bir gerileme kaydedildi.

Serie A'da ev sahibi takımların kazanma oranı yüzde 0.1 artarken İngiltere Premier Lig'de de yüzde 0.8'lik bir artış gözlendi. Süper Lig ise değişim göstermeyen tek lig olarak dikkat çekti. TFF 1. Lig'de ev sahibi takımların kazanma oranı ise yüzde 6,8'lik artışla en çok yükselen ikinci lig oldu.