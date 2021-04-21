"TAKDİR EDİLDİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

Şeyma Subaşı'nın bu sözlerine sevgilisinden yanıt gecikmedi. Subaşı'nın açıklamasına kayıtsız kalmayan Mohammed Alsaloussi, konuyla ilgili şunları söyledi:

Normalde hiç yorum yapmam ama bu sefer seni herkesten daha iyi tanıdığımı söylemeliyim ve sen gerçekten tanıştığım en tatlı, en kibar, sevgi dolu insansın ve bu yüzden seni seviyorum. Bunu aşktan kör olduğum için söylemiyorum. Bunu söylüyorum çünkü seninle sevildiğimi ve takdir edildiğimi hissediyorum. Seninle her şeyi her zamankinden daha net görüyorum.