"MISIR DÜĞÜNÜ OLABİLİR"

Böyle şeylere hiç gerek olmadığını ve sakin bir düğün yapmak istediğini söyleyen Subaşı, "Öyle bir hırsım yok arkadaşlar. Öyle zannediyorsunuz ama sıfır aslında. Ama Medoo heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Nerede olacağını bilmiyorum ama Türkiye'de olacağını sanmıyorum, Ibiza'da da olmayacak. Belki bir Mısır düğünü olabilir." ifadelerini kullanmıştı.