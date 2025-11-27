Seyrantepe nerede? Seyrantepe hangi şehirde, ilde, bölgede?

Seyrantepe Nerede ve Hangi İle Bağlıdır?

Seyrantepe, İstanbul iline bağlıdır ve İstanbul’un Kağıthane ilçesi sınırları içinde yer alır. Marmara Bölgesi’nde konumlanan semt, İstanbul şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. Kuzeyinde Maslak ve Huzur Mahallesi, doğusunda Alibeyköy, batısında Kağıthane’nin diğer semtleri, güneyinde ise Şişli ilçesi ile çevrilidir. Bu merkezi konum, Seyrantepe’yi hem ulaşım hem de ekonomik faaliyetler açısından stratejik bir semt hâline getirir.

Coğrafi Konumu ve İklim Özellikleri

Seyrantepe, Marmara Bölgesi’nin tipik coğrafi yapısına sahiptir. Semt, hafif dalgalı arazi üzerinde yer alır ve İstanbul’un modern şehir dokusuna entegre olmuştur. Marmara iklimi etkisi altında olan Seyrantepe’de yazlar ılık ve nemli, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. Bu iklim, semtteki konut ve ticaret faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine olanak sağlar.

Tarihî ve Kültürel Önemi

Seyrantepe, İstanbul’un tarihî semtleri arasında çok eski bir geçmişe sahip olmasa da çevresindeki tarihî ve kültürel alanlarla bağlantılıdır. Semt, modern konut ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bir yerleşim bölgesi olarak İstanbul’un ekonomik ve sosyal yapısına katkı sağlar. Kültürel açıdan, semt yakın çevresindeki alışveriş, spor ve etkinlik alanları ile İstanbul yaşamına entegre olmuştur.