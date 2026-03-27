Sezen Aksu ile Nazan Öncel'den düet
Uzun süredir inzivaya çekilen ve kameralardan uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, Nazan Öncel ile 'Erkekler de Yanar' şarkısı için stüdyoya girdi
Giriş: 27.03.2026 - 12:00
16 Ocak 2016'da İstanbul'da verdiği konser ile sahnelere veda eden Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, sevenlerini heyecanlandırdı.
Aksu, yıllar sonra yakın arkadaşı Nazan Öncel ile yaptığı düet ile sevenleriyle buluşuyor. İkili, Nazan Öncel'in 1996'da yayınladığı 'Erkekler de Yanar' şarkısını yeniden yorumladı.
Sezen Aksu ile Nazan Öncel'in düet yaptığı 'Erkekler de Yanar' şarkısı, 3 Nisan'da sevenleriyle buluşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ