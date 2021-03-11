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Sezen Aksu kaç yaşında? Sezen Aksu kimdir? Sezen Aksu şarkıları

Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olan Sezen Aksu, Şarkılar Bizi Söyler programına şarkıları ile konuk oldu. Dillere pelesenk olan şarkıları ile Türk müziğine birçok değerli parça kazandıran ünlü sanatçı Sezen Aksu hakkında merak edilen detayla haberimizde. Sezen Aksu kaç yaşında? Sezen Aksu kimdir? Sezen Aksu şarkıları...

Sezen Aksu kaç yaşında? Sezen Aksu kimdir? Sezen Aksu şarkıları

Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954'te Sarayköy, Denizli'de doğdu. Çıkış yaptığı 1970'lerin ortalarından itibaren şarkılarıyla etkili bir figür hâline gelerek Türk pop müziğine yön verdi. Şarkıcılığının yanı sıra yazıp bestelediği şarkıları başkalarına vermesi sayesinde söz yazarı ve besteci kimliğiyle de sık sık ön plana çıktı. Kendisine geri vokallik yapan birçok kişiyi destekleyerek bu kişilerin albümlerinin yapımcılığını üstlendi. Bu sayede 1990'lar boyunca ve 2000'lerin başında çeşitli isimlerin tanınmasına yardımcı oldu ve bu isimleri etkiledi.

Medyada Minik Serçe unvanıyla sıkça anılan Aksu, Selanik'ten mübadele ile Türkiye'ye gelmiş bir ailenin kızı olan anne ile Pazar, Rizeli bir babanın kızı olarak Sarayköy, Denizli'de doğdu. Üç yaşındayken ailesinin İzmir'e taşınması sonucunda burada eğitim gördü, İzmir Kız Lisesini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine devam etti ancak ikinci sınıfta okulu bıraktı. 1974'te plak yapmak için İstanbul'a taşındı ve bir yıl sonra ilk 45'liği "Haydi Şansım"ı Sezen Seley adıyla çıkardı.

1977'de ise ilk stüdyo albümü Allahaısmarladık'ı yayımladı. Ardından Serçe (1978),Firuze (1982),Sen Ağlama (1984),Git (1986),Sezen Aksu Söylüyor (1989),Gülümse (1991),Deli Kızın Türküsü (1993),Düş Bahçeleri (1996) dâhil olmak üzere onlarca albüm piyasaya sürdü. Bunlardan Gülümse, Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri oldu. Aksu, bugüne kadar dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm sattı.

SEZEN AKSU'NUN ALBÜMLERİ

Allahaısmarladık (1977)
Serçe (1978)
Sevgilerimle (1980)
Ağlamak Güzeldir (1981)
Firuze (1982)
Sen Ağlama (1984)
Git (1986)
Sezen Aksu'88 (1988)
Sezen Aksu Söylüyor (1989)
Gülümse (1991)
Deli Kızın Türküsü (1993)
Işık Doğudan Yükselir (1995)
Düş Bahçeleri (1996)
Düğün ve Cenaze (1997)
Adı Bende Saklı (1998)
Deliveren (2000)
Şarkı Söylemek Lazım (2002)
Yaz Bitmeden (2003)
Bahane (2005)
Deniz Yıldızı (2008)
Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde... (2009)
Öptüm (2011)
Biraz Pop Biraz Sezen (2017)
Demo (2018)

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