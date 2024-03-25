Sezen Aksu kimdir, kaç yaşında? Sezen Aksu'nun hayatı ve biyografisi

Sezen Aksu Kimdir?

Türk pop müziğinin en etkileyici ve tanınmış isimlerinden biri olan Sezen Aksu, kendine özgü tarzıyla ve etkileyici sesiyle müzik dünyasında derin izler bırakmıştır. 13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli'de doğan Aksu, müzik kariyerine 1970'lerin ortalarında adım atmış ve o günden bugüne Türk pop müziğinin öncü isimlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir.

Sezen Aksu, sadece şarkıcılığıyla değil aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle de dikkat çekmiştir. Çıkış yaptığı yıllardan itibaren birçok şarkısını yazıp besteleyerek diğer sanatçılara vermiş ve bu şekilde de Türk pop müziğinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Aksu'nun albümleri arasında yer alan "Gülümse", Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri olmuştur. Bugüne kadar dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm satan Aksu, sinema ve dizi projelerinde de yer alarak geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

REKLAM Gençlik yıllarında çeşitli sanat dallarına ilgi duyan Aksu, müzikle olan bağını genç yaşlarda kurmuş ve 1970 yılında Hafta Sonu dergisinin düzenlediği 'Altın Ses' yarışmasına katılarak müzik kariyerine ilk adımını atmıştır. Evlilik ve eğitim hayatının ardından müzik kariyerine odaklanan Aksu, Türk pop müziğinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sezen Aksu kaç yaşında? İşte Sezen Aksu hayatı. Sezen Aksu Hayatı 69 yaşındaki Sezen Aksu'nun müzik kariyeri, 1975 yılında çıkardığı ilk 45'lik plak olan "Haydi Şansım" ile başladı. Ancak bu plak çok az sattı. Ardından Sezen Aksu adıyla piyasaya çıkardığı ikinci 45'liği "Yaşanmamış Yıllar/Kusura Bakma" ile tanınmaya başladı. Üçüncü 45'liği olan "Olmaz Olsun/Vurdumduymaz" ile kırk beşlik plaklar listesinde uzun süre bir numara oldu. 1976 yılında ilk sahne deneyimine Bebek Belediye Gazinosu'nda başlayan Aksu, aynı yıl "Allahaısmarladık/Kaç Yıl Geçti Aradan" ve "Kaybolan Yıllar/Neye Yarar" 45'liklerini piyasaya sürdü. Aynı zamanda ilk 33'lüğü olan "Allahaısmarladık" albümünü de yayımladı.

1978 yılında Hurşid Yenigün'ün iki bestesi için söz yazan Aksu, "Gölge Etme/Aşk" kırk beşliğini piyasaya sürdü. Aynı yıl, piyasadaki en eski Sezen Aksu albümü olma özelliğini taşıyan "Serçe" çift LP olarak yayımlandı. 1979 yılında "İlk Gün Gibi/Yalancı" ve "Allahaşkına/Sensiz İçime Sinmiyor" kırk beşlikleri de piyasaya çıktı. Aksu'nun sinema sektöründeki ilk deneyimi, başrolünü Bulut Aras'la paylaştığı Atıf Yılmaz filmi "Minik Serçe" ile oldu. Film, o dönemde büyük ilgi görmedi. Fakat Aksu, rol aldığı bu yapımdan sonra "Minik Serçe" olarak anılmaya başlandı. 1980 yılında "Sevgilerimle" albümünü çıkaran Aksu, 1981'de "Sezen Aksu Aile Gazinosu" adlı müzikal için çalışmalara başladı.

REKLAM Sanatçı, 10 Temmuz 1981'de Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde Sinan Özer ile evlendi. Ancak o dönemlerde Aksu'nun Özer'den 4,5 aylık gebe olduğu konuşuluyordu. 11 Kasım 1981'de Aksu, oğlu Mithat Can Özer'i dünyaya getirdi ve aynı yıl Aralık ayında "Sezen Aksu Aile Gazinosu" için çalışmalara geri döndü. 1982 yılında "Sezen Aksu Aile Gazinosu" gösterisiyle dikkat çeken sanatçı, aynı yıl "Firuze" albümünü yayımlayarak büyük bir başarı elde etti. 1983 yılında Eurovision'a katılma kararı alan Aksu, "Heyamola" şarkısıyla Türkiye finaline kalsa da Eurovision'da Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanamadı. Aynı yılın "Hey Dergisi" tarafından "Yılın Plağı" seçilen "Heyamola" parçasının 45'liği çıktı. 1984'te "Sen Ağlama" albümünü piyasaya çıkardı.

1985 yılında televizyonda şarkıları yayımlanmaya başlayan Aksu, büyük ilgi gören albümler çıkardı. Eurovision'a bir kez daha katılan ancak temsil hakkı kazanamayan Aksu, müzikallerde sahne aldı. 1986'da "Git" albümüyle büyük beğeni topladı ve "1985'in En Büyük Kadın Şarkıcısı" seçildi. 1988 ve 1989 yıllarında çıkardığı albümlerle başarısını sürdürdü. 1989 yılında beyaz perdede boy gösteren Aksu, başrolü Ferhan Şensoy ile paylaştığı "Büyük Yalnızlık" filmiyle Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazandı. Aynı yılın sonlarına doğru Amerika'da konserler verdi ve büyük ilgi gördü.