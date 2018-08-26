İlk kez 1881 yılında düzenlenen, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 18.00'de New York kentinde başlayacak.



Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ABD Açık, bu yıl 27 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde 138. kez organize edilecek.



2018 ABD Açık, ana tabloda 32'şer seribaşının bulunduğu son grand slam olacak. Çünkü 2019'dan itibaren 2001 ve öncesinde uygulanan 16'şar seribaşının yer aldığı sisteme dönülecek.



ABD Açık, kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu, 2018'de 53 milyon dolarlık toplam ödülle geliştirecek. Turnuvanın 8 Eylül'de yapılacak tek kadınlar ve 9 Eylül'de oynanacak tek erkekler finalini kazananlara 3,8 milyon dolar para ödülü verilecek.

FEDERER 6. ZAFER AŞKINA

Tenisin 37 yaşındaki yaşayan efsanesi Roger Federer, 2004'ten 2008'e kadar üst üste 5 kez kazandığından beri hasret kaldığı ABD Açık şampiyonluğunu çok istiyor.



İsviçreli tenisçi 6. kez mutlu sona ulaşırsa Jimmy Connors ve Pete Sampras ile paylaştığı ABD Açık'ı açık dönemde en fazla kazanan erkek tenisçi unvanını tek başına ele geçirecek.



İki numaralı seribaşı Federer'in önündeki en büyük tehdit, Wimbledon ve Cincinnati Masters turnuvalarını kazanması sonrası dünya sıralamasında 6'ncılığa yükselen Novak Djokovic olacak. Sürpriz bir sonuç yaşanmazsa ikili çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Ayrıca 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 2014 şampiyonu Marin Cilic gibi iddialı isimler de Federer ve Djokovic ile ana tablonun aynı yarısında yer alıyor.



Dünya 1 numarası ve son şampiyon Rafael Nadal'ı da zorlu bir yol bekliyor. İlk turda 2007 ve 2012'nin yarı finalisti David Ferrer ile karşılaşacak İspanyol raketin, 4. turda 16 numaralı seribaşı Kyle Edmund veya 18 numaralı seribaşı Jack Sock, çeyrek finalde ise geçen yıl finalde yendiği 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile eşleşme ihtimali bulunuyor.



Nadal ile ana tablonun aynı yarısında bulunan sporcular arasında turnuvaya 3 numaralı seribaşı olarak gelen 2009 şampiyonu Juan Martin Del Potro, 8 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, son aylardaki formuyla kendinden söz ettiren 15 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 2012 şampiyonu Andy Murray ve 2016 şampiyonu Stanislas Wawrinka öne çıkıyor.



HALEP'İN İŞİ ZOR



Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Simona Halep'in, yarı finalden ötesini göremediği ABD Açık'ı 2018'de kazanabilmesi için oldukça zorlu bir yoldan geçmesi gerekiyor.



Beklenmedik bir sonuç yaşanmazsa 4. turda Halep, turnuvayı 6 kez kazanan Serena Williams ile 2 şampiyonluğu bulunan ablası Venus Williams arasındaki 3. tur maçının galibinin karşısına çıkacak.



Çeyrek finalde muhtemelen 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ya da 12 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile karşılaşacak Halep'in, yarı finaldeki olası rakipleri arasında ise bu yıl Fransa Açık finalinde yendiği son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Sloane Stephens, 7 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 9 numaralı seribaşı Julia Görges dikkati çekiyor.



Anne olduktan sonra eski formunun uzağında kalan eski dünya 1 numarası Serena Williams da seyircisi önünde tarihe geçmek peşinde. 36 yaşındaki Williams, 7. şampiyonluğuna ulaşırsa Chris Evert ile paylaştığı ABD Açık'ı açık dönemde en fazla kazanan kadın tenisçi unvanının tek başına sahip olacak. Ayrıca en fazla grand slam kazananlar listesinin 24 zaferle zirvesinde yer alan Margaret Court'u da yakalayacak.



İki numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'nin bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise 2016 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 5 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 6 numaralı seribaşı Caroline Garcia, 10 numaralı seribaşı Jelena Ostepenko, Cincinnati Açık'ı kazanarak gelen 13 numaralı seribaşı Kiki Bertens, 14 numaralı seribaşı Madison Keys, 2006 şampiyonu ve 22 numaralı seribaşı Maria Sharapova yer alıyor.



İLKLERİN TURNUVASI ABD AÇIK



Turnuva, ilk defa 1881 yılının ağustos ayında Rhode Island eyaletindeki Newport kentinde bulunan çim kortlarda organize edildi.



Yalnızca ABD Ulusal Lawn Tenis Federasyonu (USNLTA) üyelerinin katılabildiği ilk turnuvayı kazanan Richards Sears, sonraki 6 şampiyonluğu da kimseye bırakmadı. 1887 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği şampiyona, 1975-1977 yıllarında çim kortta oynandı.



ABD Açık, 1978'de ABD Tenis Federasyonu (USTA) tarafından New York kentindeki Flushing Meadows Corona Park'ına inşa edilen USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'ne taşındığından beri asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki kortlarda düzenleniyor.



Sürtünmenin çok düşük düzeyde olduğu DecoTurf kortta toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topun, çim yüzeyden sonra en yüksek bir hıza kavuştuğu ABD Açık'ın zemini, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.



ABD Açık, 1970 yılında eşitlikle biten (6-6) setlerin, bir tenisçi, iki fark yakalayıncaya kadar sürmesi yerine "tie break" ile sonuçlandığı, 1973'te ise tek erkekler ve tek kadınlar şampiyonlarının eşit para ödülü aldığı (1973 şampiyonları John Newcombe ve Margaret Court, 25'er bin dolarla ödüllendirildi) ilk "grand slam" turnuvası olma özelliğini de taşıyor.



Turnuvanın bir diğer özelliği ise tenisçilerin hakem kararlarına itiraz etmesini sağlayan ''Şahin gözü'' adlı bilgisayar sisteminin 2006 yılında ilk kez burada kullanılması. Şahin gözü, 2006 yılında ilk kez merkez kort Arthur Ashe ile Louis Armstrong sahalarında kullanıldı.



EN BÜYÜK TENİS KORTU



ABD Açık'ı diğer grand slam turnuvalarından ayıran bir özelliği de merkez kort olarak kabul edilen ve adını Afro-Amerikan tenisçi Arthur Ashe'den alan 23 bin 771 kapasiteli tenis kortuna sahip olması. Arthur Ashe Kortu'nun çatı sistemi, 6,5 dakikada kapatılabiliyor.



Grand slam turnuvalarının en yüksek kapasiteli kortları sıralamasında, Arthur Ashe'i, Wimbledon'ın 15 bin seyirci kapasiteli merkez kortu, Roland Garros'un finallerine ev sahipliği yapan 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier ve sezonun ilk turnuvası Avustralya Açık'ın 14 bin 820 kişilik en büyük kortu Rod Laver Arena takip ediyor.



ABD AÇIK'IN 'EN'LERİ

Geçen yıl tek erkeklerde Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Sloane Stephens'ın şampiyon olduğu ABD Açık Tenis Turnuvası'na ait öne çıkan istatistikler şöyle:



Teklerde en fazla kazananlar



Erkekler:



*Richard Sears (ABD), *Bill Tilden (ABD), *Bill Larned (ABD) - 7 kez



Jimmy Connors (ABD), Pete Sampras (ABD), Roger Federer (İsviçre) - 5



John McEnroe (ABD) - 4



Kadınlar:



*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 kez



*Helen Wills (ABD) - 7



Chris Evert (ABD), Serena Williams (ABD) - 6



Üst üste en fazla kazananlar



Erkekler:



*Richard Sears (ABD) - 7 kez



*Bill Tilden (ABD) - 6



Roger Federer (İsviçre) - 5





Kadınlar:



Chris Evert (ABD) - 4 kez



*Helen Jacobs (ABD) - 4



*Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 4



Son 10 yılın kazananları



Erkekler:



2017 - Rafael Nadal (İspanya)



2016 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)



2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2014 - Marin Cilic (Hırvatistan)



2013 - Rafael Nadal (İspanya)



2012 - Andy Murray (Büyük Britanya)



2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2010 - Rafael Nadal (İspanya)



2009 - Juan Martin Del Potro (Arjantin)



2008 - Roger Federer (İsviçre)





Kadınlar:



2017 - Sloane Stephens (ABD)



2016 - Angelique Kerber (Almanya)



2015 - Flavia Pennetta (İtalya)



2014 - Serena Williams (ABD)



2013 - Serena Williams (ABD)



2012 - Serena Williams (ABD)



2011 - Samantha Stosur (Avustralya)



2010 - Kim Clijsters (Belçika)



2009 - Kim Clijsters (Belçika)



2008 - Serena Williams (ABD)



En genç kazananlar



Erkekler: Pete Sampras (ABD) (1990) - 19 yaşında



Kadınlar: Tracy Austin (ABD) (1979) - 16 yaşında



En yaşlı kazananlar



Erkekler: *William Larned (ABD) (1911) - 38 yaşında



Kadınlar: *Molla Bjurstedt Mallory (Norveç, ABD) (1926) - 42 yaşında



NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.

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