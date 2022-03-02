Son dakika: SGK 2021’de 21.6 milyar TL açık verdi - SGK 2021 borcu ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2021 yılı bütçe gerçekleşmeleri belli oldu. Kurumun gelir / gider dengesi pandeminin etkisinin yoğun olduğu 2020 yılına göre iyileşme gösterdi.

SGK’nın 2021 bütçesinde 534.6 milyar lira gelir öngörülmesine karşın, gerçekleşme 633.2 milyar lira oldu. 2020 yılında toplam giderler 472.6 milyar lira olmuştu. Gelirlerde bütçe tahminine göre kaydedilen 98.6 milyar liralık iyileşmenin 45.3 milyarı prim gelirlerinden sağlandı. Bütçede 373.7 milyar lira prim geliri öngörülürken bütçe tahmininin üzerine çıkılarak 419.1 milyar lira prim geliri elde edildi.

Prim borçlarının yapılandırılmasından 938 milyon lira gelir beklenirken, geçen yıl uygulanan 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu dolayısıyla 21.1 milyar lira tutarında prim yapılandırma geliri elde edildi.

İşçi, işveren ve kendi adına faaliyet gösterenlerden toplanan primlerin dörtte biri oranında da SGK’ya devlet katkısı veriliyor. Yapılandırma kapsamında tahsil edilenler ile birlikte prim gelirleri beklenenden daha fazla olduğu için bütçede 87.5 milyar lira öngörülen devlet katkısı 106.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz, gayrimenkul kiraları ve idari para cezalarından elde edilen gelirler 10.2 milyar lira öngörülmesine karşın 16.6 milyar liraya ulaştı.

SGK’nın 2021 yılındaki toplam giderleri de bütçedeki hedefi 50.6 milyar lira aştı. Bütçede 604.2 milyar lira olarak öngörülen toplam giderler 654.8 milyar lira olarak gerçekleşti. 2020 yılındaki bütçe giderleri ise 540.1 milyar lira olmuştu.

Toplam giderlerdeki artışın 20.4 milyarı emekli aylıklarındaki, 25 milyarı da sağlık harcamalarındaki sapmadan kaynaklandı. Bütçede emekli aylıkları için 385.6 milyar lira öngörülmesine karşın gerçekleşme 406 milyar lira oldu. Sağlık giderleri 152.2 milyar lira olarak tahmin edilirken gerçekleşme 177.2 milyar liraya ulaştı.

BÜTÇEDEN 252.1 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILDI

Bu gelişmeler sonucu SGK’nın 2021 yılında 69.6 milyar lira öngörülen açığı ise 21.6 milyar lirada kaldı. SGK 2020 yılında ise 67.5 milyar lira açık vermişti.

SGK’ya 2021 yılında merkezi yönetim bütçesinden 259.7 milyar lira kaynak transfer edilmesi bekleniyordu. Prim gelirlerindeki yüksek artışa ve açığın azalmasına rağmen bütçeden SGK’ya aktarılan kaynak tutarı 252.1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçeden aktarılan kaynağın 19.7 milyarı SGK’nın açığının finansmanında kullanıldı. Transfer edilen tutar içinde en büyük kalemi 106.8 milyar lira ile devlet katkısı oluştururken, emekli memurların emekli ikramiyesi ve üniversitelerin alacakları başta olmak üzere SGK’ya verilen görevler karşılığında aktarılan faturalı ödemeler tutarı da 39.8 milyar lirayı buldu.

Primlerini düzenli yatıran işveren ve esnafa uygulanan 5 puanlık prim indirimi teşviki için 30.7 milyar lira, ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası (GSS) primi için de 34.5 milyar lira kaynak aktarıldı.

SGK'nın bütçe açığı 2021'de azaldı Milyon TL 2020 2021 Bütçe 2021 Gerçekleşme 2020'ye göre değişim %) TOPLAM GELİR 472.626 534.629 633.207 33,98 Prim gelirleri 350.524 373.727 419.064 19,55 Prim yapılandırma gelirleri 2.657 938 21.066 692,85 Devlet katkısı 85.070 87.481 106.848 25,60 Ek ödeme transferi 14.184 16.608 16.857 18,85 Faturalı ödemeler 40.999 45.669 52.758 28,68 Diğer gelirler (Faiz, kira, ceza vs) 9.192 10.206 16.614 80,74 TOPLAM GİDER 540.095 604.193 654.820 21,24 Emekli aylıkları 343.046 385.601 406.024 18,36 Sağlık giderleri (GSS) 135.704 152.246 177.241 30,61 Ek ödeme 14.527 16.759 17.290 19,02 Faturalı ödemeler 31.678 34.094 35.643 12,52 Diğer sigorta ödemeleri 7.228 6.486 8.779 21,46 Diğer (Yönetim, yatırım vs) 7.913 8.006 9.843 24,39 AÇIK -67.459 -69.564 -21.613 -67,96 BÜTÇE TRANSFERİ 248.846 259.737 252.084 1,30 Açık finansmanı 71.980 69.564 19.670 -72,67 Devlet katkısı 85.070 87.481 106.848 25,60 Ek ödeme 14.184 16.608 16.857 18,85 Faturalı ödemeler 35.288 36.638 39.777 12,72 Ek karşılık 3.442 3.764 3.764 9,36 Teşvikler 24.427 27.718 30.694 25,66 Ödeme gücü olmayanların GSS primi 14.455 15.964 34.474 138,49

SAĞLIK HARCAMALARI YÜZDE 30.6 ORANINDA ARTTI

SGK’nın 2020 yılında 135.7 milyar lira olan sağlık harcamaları 2021 yılında yüzde 30.6 oranında artarak 177.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Sağlık harcamalarının 114.6 milyarı tedavi, 60.4 milyarı ilaç, kalanı da diğer kalemlerden oluştu.

Tedavi harcamalarının 81.1 milyarı devlet hastanelerinde, 19.1 milyarı üniversite hastanelerinde, 14.4 milyarı da özel hastanelerde gerçekleşti.

Hastanelere müracaat sayısı 2020 yılına göre yüzde 13.89 oranında artarak 314.4 milyon kişiden 358.2 milyon kişiye yükseldi.