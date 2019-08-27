Sigortalı çalışanlar 1 yılda 391 bin kişi azaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),beş ay aradan sonra istatistik verilerini yeniden yayımlamaya başladı. Açıklanan veriler, sigortalı çalışanlar itibarıyla istihdamda son bir yılda büyük kan kaybı yaşandığını ortaya koydu. Verilere göre, geçen yılın mayıs ayında 22 milyon 581 bin olan toplam aktif sigortalı sayısı 391 bin kişi azalarak 22 milyon 190 bin kişiye geriledi. Başka bir ifadeyle, geçen yıl mayıs ayında sigortalı çalışmakta olan 391 bin kişi ya işsizler ordusuna katıldı, ya da kayıt dışı çalışmak zorunda kaldı.

Yeni istatistiklerde “zorunlu sigortalı” tanımında değişiklik yapıldı. Tarım BAĞ-KUR’lular ile muhtarlar da zorunlu sigortalı kapsamına alındı. Ancak, eski tanıma göre zorunlu sigortalı sayıları da ayrıca yayımlandı. Buna göre, 4/a (SSK),tarım hariç 4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı geçen yılın mayıs ayında 19 milyon 813 bin kişi iken, bu yılın aynı ayında 308 bin kişi azalarak 19 milyon 504 bin oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun esas prim gelirini elde ettiği zorunlu sigortalıların sayısı mayıs ayında, 2011 yılının sonundaki 19 milyon 511 binin altına geriledi.

SİGORTALI İŞÇİ SAYISI 405 BİN KİŞİ AZALDI

Zorunlu sigortalılar statülerine göre değerlendirildiğinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 4/a’lı sigortalı çalışan sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 391 bin kişi azaldı. Önceki yılın aynı ayına göre sigortalı sayısındaki azalma nisan ayında 301 bin kişiye gerilemişken, mayıs ayında 405 bine ulaştı. Geçen yılın mayıs ayında 14 milyon 729 bin kişi olan 4/a statüsünde çalışan sigortalı sayısı bu yılın aynı ayında 14 milyon 324 bin kişiye geriledi.

ESNAF MAYIS AYINDA TOPARLANDI

Tarım dışındaki BAĞ-KUR’luların sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre şubatta 35 bin, nisan ayında da 51 bin kişi azaldı. Ancak, mayıs ayında toparlanarak 35 bin kişi arttı. 2018 mayıs ayında 2 milyon 804 bin olan BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalı kişi sayısı bu yıl 2 milyon 838 bin oldu.

Mayıs ayı itibarıyla özel sektördeki istihdam kaybını BAĞ-KUR’luların yanı sıra kamu sektörü de kısmi olarak dengeledi. 4/c statüsündeki zorunlu sigortalı sayısı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 41 bin kişi artarak 3 milyon 14 binden 3 milyon 56 bin kişiye yükseldi.

AKTİF/PASİF ORANI GERİLEDİ

Toplam sigortalı sayısındaki 391 bin kişilik azalmaya karşılık, sosyal güvenlik sisteminden emekli aylığı alanların (pasif sigortalı) sayısı dosya bazında 435 bin kişi arttı. Geçen yıl 11 milyon 600 bin kişi olan emekli aylığı alanların sayısı bu yıl mayıs ayında 12 milyon 35 bin kişiye yükseldi. Bu gelişmenin sonucu olarak 2018 mayıs ayında 1 emekliye karşılık 1.95 olan çalışan sayısı bu yılın aynı ayında 1.84’e geriledi. Aktif/pasif dengesi en son 2010 yılında 1.84 oranında bulunuyordu. Aktif/pasif oranı 2017 aralık ayında 1.95, 2018 aralık ayında da 1.86 olmuştu.