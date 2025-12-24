Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.352,49 %0,55
        DOLAR 42,8508 %0,05
        EURO 50,7089 %0,16
        GRAM ALTIN 6.186,10 %-0,11
        FAİZ 37,78 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 99,22 %0,72
        BITCOIN 87.008,00 %-0,74
        GBP/TRY 57,9329 %-0,16
        EUR/USD 1,1798 %0,03
        BRENT 62,46 %0,13
        ÇEYREK ALTIN 10.114,27 %-0,11
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik SGK denetmenleri iyileştirme bekliyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        SGK denetmenleri iyileştirme bekliyor

        Türkiye'de her yıl yaptıkları tespitlerle milyarlarca liralık kamu zararının önüne geçen 2 bin 700 Sosyal Güvenlik Denetmeni, makam ve görev tazminatı hakkı başta olmak üzere özlük haklarında iyileştirme bekliyor. Ücretlerinde eşitsizlik olduğunu belirten SGK denetmenleri sadece bu yıl 125 bine yakın işyerini çat kapı denetledi, bu denetimlerde iş yerleri için 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 TL'lik idari prim cezası önerdi. Denetmenler 3002 kişinin hileli şekilde boşanıp SGK'dan gelir aylığı almaya devam ettiğini ortaya çıkardı. 2114 sahte iş yeri tespit etti. Öznur Karslı Çetiner'in haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 13:38 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        SGK denetmenleri iyileştirme bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        81 ilde görev yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri, kayıt dışı istihdamla mücadeleden iş kazalarına, sahte iş yeri ve sahte sigortalılık incelemelerinden, hileli (muvazaalı) boşanma tespitlerine kadar birçok konuda rehberlik, denetim ve inceleme görevlerini üstleniyor. Sayıları 2 bin 700’e ulaşan Sosyal Güvenlik Denetmenleri sadece 2024 yılında 2 milyar 140 milyon 136 bin TL’lik kamu alacağı tespit etti. Ancak kamu alacaklarını tespit etmeden önemli bir rol oynayan Sosyal Güvenlik Denetmenleri kendi özlük haklarının diğer kariyer meslek grupları ile eşit olmamasından muzdarip.

        SGK DENETMENLERİ EK GÖSTERGE MAĞDURU

        Sosyal Güvenlik Denetmenleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi. Ancak bu kanunda kendileri gibi farklı kariyer mesleklerinde müfettiş, denetçi ve kontrolörler unvanı taşıyanların 1. derecede ek göstergeleri 4200 iken sosyal güvenlik denetmenleri için ise 1. Derece ek gösterge 3600 olarak tanımlı. Yine SGK denetmenleri gibi merkezi kariyer mesleklerde görev yapan müfettiş, denetçi ve kontrolörlere makam ve görev tazminatı ödenirken, SGK denetmenleri bu tazminat hakkından da yoksun. Bakanlık Başmüfettişi (Bekar) 88 bin 453 TL net ücret alırken bu rakam SGK denetmeni söz konusu olduğunda 70 bin 143 TL’ye düşüyor.

        AYNI ÜNVAN, KATLI MAAŞ FARKI

        Üstelik aradaki bu fark Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında yalnızca merkez kariyer mesleklerine yönelik tazminat artışı düzenlemesi ile daha da açıldı. Yeni düzenleme ile Bakanlık Başmüfettişi (Bekar) 118 bin 137 TL net ücret alırken bu rakam SGK denetmeni söz konusu olduğunda 70 bin 143 TL’de yani aynı oranda kaldı.

        SGK DENETMENLERİ DERNEĞİ’NDEN ÇAĞRI

        Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmenleri Derneği özlük haklarındaki bu eşitsiz tablo nedeniyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör ve ektüerlerle eşit hale getirilmesini talep ediyor. Derneğin talebi şöyle. “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı cetvele, ‘ğ’ bendinden yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan ibaresinden gelmek üzere denetim görevi ifa edenler’ ibaresinin eklenmesi, SGK denetmenlerinin mağduriyetini giderecek ve eşitlik ilkesinin gereklerini yerine getirecektir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Katilden yapay zeka savunması!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama