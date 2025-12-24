SGK denetmenleri iyileştirme bekliyor
Türkiye'de her yıl yaptıkları tespitlerle milyarlarca liralık kamu zararının önüne geçen 2 bin 700 Sosyal Güvenlik Denetmeni, makam ve görev tazminatı hakkı başta olmak üzere özlük haklarında iyileştirme bekliyor. Ücretlerinde eşitsizlik olduğunu belirten SGK denetmenleri sadece bu yıl 125 bine yakın işyerini çat kapı denetledi, bu denetimlerde iş yerleri için 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 TL'lik idari prim cezası önerdi. Denetmenler 3002 kişinin hileli şekilde boşanıp SGK'dan gelir aylığı almaya devam ettiğini ortaya çıkardı. 2114 sahte iş yeri tespit etti. Öznur Karslı Çetiner'in haberi...
81 ilde görev yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri, kayıt dışı istihdamla mücadeleden iş kazalarına, sahte iş yeri ve sahte sigortalılık incelemelerinden, hileli (muvazaalı) boşanma tespitlerine kadar birçok konuda rehberlik, denetim ve inceleme görevlerini üstleniyor. Sayıları 2 bin 700’e ulaşan Sosyal Güvenlik Denetmenleri sadece 2024 yılında 2 milyar 140 milyon 136 bin TL’lik kamu alacağı tespit etti. Ancak kamu alacaklarını tespit etmeden önemli bir rol oynayan Sosyal Güvenlik Denetmenleri kendi özlük haklarının diğer kariyer meslek grupları ile eşit olmamasından muzdarip.
SGK DENETMENLERİ EK GÖSTERGE MAĞDURU
Sosyal Güvenlik Denetmenleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi. Ancak bu kanunda kendileri gibi farklı kariyer mesleklerinde müfettiş, denetçi ve kontrolörler unvanı taşıyanların 1. derecede ek göstergeleri 4200 iken sosyal güvenlik denetmenleri için ise 1. Derece ek gösterge 3600 olarak tanımlı. Yine SGK denetmenleri gibi merkezi kariyer mesleklerde görev yapan müfettiş, denetçi ve kontrolörlere makam ve görev tazminatı ödenirken, SGK denetmenleri bu tazminat hakkından da yoksun. Bakanlık Başmüfettişi (Bekar) 88 bin 453 TL net ücret alırken bu rakam SGK denetmeni söz konusu olduğunda 70 bin 143 TL’ye düşüyor.
AYNI ÜNVAN, KATLI MAAŞ FARKI
Üstelik aradaki bu fark Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında yalnızca merkez kariyer mesleklerine yönelik tazminat artışı düzenlemesi ile daha da açıldı. Yeni düzenleme ile Bakanlık Başmüfettişi (Bekar) 118 bin 137 TL net ücret alırken bu rakam SGK denetmeni söz konusu olduğunda 70 bin 143 TL’de yani aynı oranda kaldı.
SGK DENETMENLERİ DERNEĞİ’NDEN ÇAĞRI
Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmenleri Derneği özlük haklarındaki bu eşitsiz tablo nedeniyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör ve ektüerlerle eşit hale getirilmesini talep ediyor. Derneğin talebi şöyle. “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı cetvele, ‘ğ’ bendinden yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan ibaresinden gelmek üzere denetim görevi ifa edenler’ ibaresinin eklenmesi, SGK denetmenlerinin mağduriyetini giderecek ve eşitlik ilkesinin gereklerini yerine getirecektir.”