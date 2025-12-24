SGK denetmenleri iyileştirme bekliyor

81 ilde görev yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri, kayıt dışı istihdamla mücadeleden iş kazalarına, sahte iş yeri ve sahte sigortalılık incelemelerinden, hileli (muvazaalı) boşanma tespitlerine kadar birçok konuda rehberlik, denetim ve inceleme görevlerini üstleniyor. Sayıları 2 bin 700’e ulaşan Sosyal Güvenlik Denetmenleri sadece 2024 yılında 2 milyar 140 milyon 136 bin TL’lik kamu alacağı tespit etti. Ancak kamu alacaklarını tespit etmeden önemli bir rol oynayan Sosyal Güvenlik Denetmenleri kendi özlük haklarının diğer kariyer meslek grupları ile eşit olmamasından muzdarip.

SGK DENETMENLERİ EK GÖSTERGE MAĞDURU

Sosyal Güvenlik Denetmenleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi. Ancak bu kanunda kendileri gibi farklı kariyer mesleklerinde müfettiş, denetçi ve kontrolörler unvanı taşıyanların 1. derecede ek göstergeleri 4200 iken sosyal güvenlik denetmenleri için ise 1. Derece ek gösterge 3600 olarak tanımlı. Yine SGK denetmenleri gibi merkezi kariyer mesleklerde görev yapan müfettiş, denetçi ve kontrolörlere makam ve görev tazminatı ödenirken, SGK denetmenleri bu tazminat hakkından da yoksun. Bakanlık Başmüfettişi (Bekar) 88 bin 453 TL net ücret alırken bu rakam SGK denetmeni söz konusu olduğunda 70 bin 143 TL’ye düşüyor.