SGK faizsiz konut kredisinde müjdeli haber geldi! 0:00 / 0:00

Sıfır faizli konut kredisinden yararlanma konusu gündemdeyken, vatandaşlar bilgi sahibi olabilmek için araştırma yapıyor. Arama motorlarında sorgulanan "SGK faizsiz konut kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2022 Faizsiz konut kredisine kimler başvurabilir, şartları neler?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...

SGK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

SGK'lı hak sahibi faizsiz konut kredisinden yararlanma önceliğine sahiptir. Kendisi kullanmadığı takdirde, ölüm durumlarında dul eş, çocuklar bu hakkı kullanabiliyor. Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananlar, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimleri faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faizsiz konut kredisinden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.