SGK personel alımı başvuruları devam ediyor! SGK 344 personel alımı şartları neler?
SGK personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere toplam 344 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Henüz başvurularını tamamlamayanlar için "SGK personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, SGK 344 personel alımı başvuru detayları...
SGK personel alımı başvuru süreci hakkında detaylar gündemdeki yerini koruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada; 260 Büro Personeli, 69 Destek Personeli, 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınağı belirtildi. Peki, SGK 344 personel alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...
SGK 344 PERSONEL ALIMI YAPIYOR
SGK, merkez ve taşra hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplamda 344 sözleşmeli personel alıyor. İlana başvuracak adaylar, pozisyona göre farklı illerde göreve başlayacak.
SGK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Adaylarda birçok şart aranıyor. KPSS puanı da bunlardan biri.
Adayların, ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P994) tarihlerinde yapılmış olan KPSS sonuçlarına göre en az 60 puan almış olması gerekiyor.
SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
260 Büro Personeli,
69 Destek Personeli,
14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve
1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.
SGK PERSONEL ALIMI BAŞURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI
Adaylar başvurularını 05-14 Haziran 2024 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.