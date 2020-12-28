Kişilerin sigorta primlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi, hem emekli olabilmek hem de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için çok önemlidir. Ödemeleri aksayan kişiler hem sağlık hizmetlerinden faydalanamamakta, hem de ödeme yapmadıkları çalışma günleri emeklilik kapsamındaki prim günlerine dahil edilmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay ödenen bu primler asgari ücrete göre tespit edilir ve 30 günlük olarak hesaplanmaktadır.

2021 SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

2021 yılı Sigorta primi açıklanıyor....

2020 YILI SİGORTA PRİMLERİ NE KADARDI?

2020 yılı sigorta primleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

2020 yılı prime esas kazancın taban fiyatı 2.943,00 TL olarak belirlenmiştir

2020 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı 22.072,50 TL olarak belirlenmiştir.

2020 yılı günlük brüt kazanç 98,10 TL olarak belirlenmiştir

2020 yılı aylık brüt kazanç 2.943,00 TL olarak belirlenmiştir.

Ev kadınlarının isteğe bağlı prim miktarları ise 847,58 TL oldu.

SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL'ye,

EK5 tarım sigortası primi ise 913,80 TL'ye,

Esnaf 1479'a göre teşvikli 927 TL'ye,

Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL'ye yükseldi.

BAĞ-KUR (4B) Sigorta Primi Nedir? Ne Kadardır?

Bağ-Kur kapsamındaki bir başka sigortalı kolu olan isteğe bağlı sigortalı kapsamındaki kişiler ise prime esas aylık kazancın %32 si olarak prim ödemekte olup bu kapsamdaki kişiler ise 2020 yılı için aylık 941,76 TL. olarak prim ödeyeceklerdir.

İsteğe Bağlı SGK Nedir?

Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşların emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için sigortalayan sistemdir. SGK’ya bağlı olarak çalışır. İsteğe bağlı sigortalı olmak için vatandaşların prim ödeme zorunluluğu vardır. Hangi kategoride emekli olmak istiyorsanız o kategoriye ait prim günlerini doldurmanız gerekmektedir. Aşağıda belirtilen sürenin prim gününü tamamladığınız takdirde emekliliğe bir adım daha yaklaşmışsınız demektir.