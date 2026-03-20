Shakhtar Donetsk: 1 - Lech Poznan: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında teknik direktörlüğü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Polonya ekibi Lech Poznan'a 2-1 yenilse de ilk maçı 3-1'lik skorla kazanması nedeniyle adını çeyrek finale yazdırdı. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e çeyrek finali getiren golü 67. dakikada Joao Moutinho (kk) attı.
Giriş: 20.03.2026 - 01:03
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Polonya ekibi Lech Poznan karşı karşıya geldi.
Son 16 turunun ilk ayağındaki deplasmanda 3-1'lik skorla kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, bugün Henryka Reymana'da oynanan rövanş karşılaşmasında 2-1 yenilse de çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Lech Poznan'ın gollerini 13 ve 45+7. (p) dakikalarda Mikael Isak attı. Shaktar Donetsk'in tek golünü ise 67. dakikada Joao Moutinho (kk) attı.
Bu sonucun ardından Polonya ekibi Lech Poznan ise organizasyona veda etti.
ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİP AZ ALKMAAR
UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Hollanda temsilcisi Az Alkmaar'la eşleşti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ