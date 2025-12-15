Shakhtar Donetsk: 5 - Epitsentr Dunayivtsi: 0 | MAÇ SONUCU Ukrayna Premier Ligi'nin 16. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Epitsentr Dunayivtsi'yi 5-0 mağlup etti. Luca Meirelles (2), Pedrinho (p), Newerton ve Kaua Elias'ın golleriyle farklı kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 35'e yükseltti ve puanlar eşit olsa da ikili averaj üstünlüğüyle zirvede yer alan LNZ Cherkasy'e karşı takibi sürdürdü.

