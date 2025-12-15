Habertürk
        Shakhtar Donetsk: 5 - Epitsentr Dunayivtsi: 0 | MAÇ SONUCU

        Shakhtar Donetsk: 5 - Epitsentr Dunayivtsi: 0 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Premier Ligi'nin 16. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Epitsentr Dunayivtsi'yi 5-0 mağlup etti. Luca Meirelles (2), Pedrinho (p), Newerton ve Kaua Elias'ın golleriyle farklı kazanan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 35'e yükseltti ve puanlar eşit olsa da ikili averaj üstünlüğüyle zirvede yer alan LNZ Cherkasy'e karşı takibi sürdürdü.

        Giriş: 15.12.2025 - 00:18 Güncelleme: 15.12.2025 - 00:18
        Arda Turan'lı Shakhtar'dan 5 gollü galibiyet!
        Ukrayna Premier Ligi'nin 16. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Epitsentr Dunayivtsi'yi ağırladı.

        Arena Lviv'de oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Arda Turan'ın öğrencileri oldu.

        Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 9'da penaltıdan Pedrinho, 20'de Newerton, 30'da Kaua Elias, 85 ve 89. dakikalarda Luca Meirelles attı.

        Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, 35 puanla lider LNZ Cherkasy'le puanlarını eşitlese de ikili averajde geride kalması nedeniyle 2. sırada yer alıyor. Epitsentr Dunayivtsi ise 14 puanda kaldı.

        Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Karpaty Lviv'i ağırlayacak. Epitsentr Dunayivtsi, LNZ Cherkasy'i konuk edecek.

