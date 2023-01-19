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Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz günlerde kulüp tarihinin en pahalı transfer satışını Mykhaylo Mudryk ile gerçekleştirmişti. Arsenal'in bonuslarla birlikte toplamda 100 milyon euro bonservis bedeli Donetsk'e vermesi bekleniyor. Shakhtar Donetsk, tarihinde ise 7 futbolcudan 311.5 milyon euro gelir elde etti!

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  • Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları - 7 futbolcudan 311.5 milyon euro

    Transfermarkt verilerine göre; Shakhtar Donetsk, kulüp tarihinde sattığı en pahalı 7 futbolcudan 311.5 milyon euro gelir elde etti. Ukrayna Premier Ligi'nde 2. sırada olan Donetsk, bu satılan transferlere ise 56.1 milyon euro ödemişti. İşte o transferler:
  • Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları - 7 futbolcudan 311.5 milyon euro

    Donetsk, Henrikh Mkhitaryan için 5.85 milyon euro ödedi, 3 yıl aradan sonra Mkhitaryan 27.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ile Borussia Dortmund'a satıldı.
  • Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları - 7 futbolcudan 311.5 milyon euro

    Douglas Costa'yı 8 milyon euroya kadrosuna katan Donetsk, 5 yıl aradan sonra Brezilyalı oyuncuyu 30 milyon euroya Bayern Münih'e sattı.
  • Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları - 7 futbolcudan 311.5 milyon euro

    Willian, 14 milyon euroya Donetsk'e transfer olduktan sonra 6 yıl aradan sonra 35 milyon euro bonservis bedeli ile Rus takımı Anji Mahaçkale'ye transfer oldu.
  • Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları - 7 futbolcudan 311.5 milyon euro

    Fernandinho ise 7.8 milyon euroya Donetsk'e geldi, giderken ise 40 milyon euro kulübüne kazandırdı.
  • Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları - 7 futbolcudan 311.5 milyon euro

    Bir dönem Beşiktaş'ın da forması giyen Alex Teixeira 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli ile Ukrayna takımına katılmıştı ve 50 milyon euroluk bir bonservis bedeli ile ayrılmıştı.
  • Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları - 7 futbolcudan 311.5 milyon euro

    Ukrayna ekibinde Fred ise 15 milyon euroya alındı ve 59 milyon euroya satıldı.
  • Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları - 7 futbolcudan 311.5 milyon euro

    Son olarak Arsenal'in Mykhaylo Mudryk transferi için bonuslarla birlikte toplamda 100 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
  • Shakhtar Donetsk'ten dev transfer kazançları - 7 futbolcudan 311.5 milyon euro

    Toplamda şse Shakhtar Donetsk, 7 futbolcudan 311.5 milyon euro gelir elde etti.

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