Transfermarkt verilerine göre; Shakhtar Donetsk, kulüp tarihinde sattığı en pahalı 7 futbolcudan 311.5 milyon euro gelir elde etti. Ukrayna Premier Ligi'nde 2. sırada olan Donetsk, bu satılan transferlere ise 56.1 milyon euro ödemişti. İşte o transferler: