        Shane Larkin: Buraya madalya kazanmaya geldik

        Shane Larkin: Buraya madalya kazanmaya geldik

        A Milli Erkek Basketbol Takımımızın önemli oyuncularından Shane Larkin, 95-90 yenerek son 16'ya yükseldikleri Sırbistan maçının ardından, "Buraya madalya kazanmaya geldik" dedi.

        Giriş: 04.09.2025 - 00:20 Güncelleme: 04.09.2025 - 00:20
        "Buraya madalya kazanmaya geldik"
        Eurobasket 2025 A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek son 16’ya yükselen A Milli Basketbol Takımımızın oyuncularından Shane Larkin, açıklamalarda bulundu.

        "BURAYA MADALYA İÇİN GELDİK"

        Shane Larkin duygularını şu sözlerle ifade etti:

        "Buraya madalya kazanmaya geldik. Bu geceki performansımızdan memnunuz ama daha işimiz bitmedi."

