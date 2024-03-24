ÜNLÜ OYUNCUDAN PRENSESE DESTEK

Dördüncü evre meme kanseri olan ve 2023'te beyin tümörünü aldırmak için ameliyat olan ABD'li oyuncu Shannen Doherty, Kate Middleton'a destek oldu. Doherty, Middleton için "Komplo teorilerinin bitmemesi, insanların hastalıklı merakının saldırısı Kate’i henüz bu durumu kabullenmeden ve çocuklarına açıklamadan önce kendini açıklamaya zorladı" ifadelerini kullandı.

Shannen Doherty, kendi kanser savaşını da örnek göstererek "Bunun hepimiz için, kamunun gözünde olsak da olmasak da mahremiyete ya da başkalarına saygı duymayı öğreneceğimiz bir an olması için dua ediyorum" dedi.