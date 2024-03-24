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        Haberler Dünyadan Shannen Doherty'den Kate Middleton'a destek: Gücünüze hayranım - Magazin haberleri

        Shannen Doherty'den Kate Middleton'a destek

        Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatın ardından kamuoyu önüne çıkmayan ve sağlık durumu hakkında birçok iddianın ortaya atıldığı Galler Prensesi Kate Middleton, iki gün önce yaptığı açıklamada kanser teşhisinin konulduğu ve kemoterapiye başladığını ifade etmişti. Fakat sosyal medyada videolu açıklamanın yalan olduğu, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığı, devreye yapay zekânın girdiği iddia edildi. Tüm bunların ardından uzun süredir kanser tedavisi gören Shannen Doherty'den, Kate Middleton'a destek geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:16
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        Bir süredir gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, iki gün önce kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıklamıştı. Bir video mesaj yayımlayan Prenses Kate, "Bu elbette büyük bir şok oldu. William ve ben genç ailemizin iyiliği için bu süreci özel olarak ele almak konusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" demişti.

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        CNN International'a konuşan Kraliyet kaynağı, Kate'in kemoterapiye 2024'ün Şubat ayı sonlarında başladığını, kendisinin ve William'ın durumu açıklamak için çocukların Paskalya tatiline başlayacağını günü beklediklerini söylemişti. Ayrıca Kate'in tedavi gördüğü kanser türüne ilişkin bilgi verilmedi.

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        OCAK AYINDAN BERİ GÖRÜLMEMİŞTİ

        2024'ün Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisana kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Prenses Kate hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yer almıştı.

        Prensesin sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğundan hayatını kaybettiğine kadar birçok söylenti paylaşılırken, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan Anneler Günü için Prenses Kate bir fotoğraf yayımlamıştı.

        Ancak bu gelişme, Prensesin sağlık durumuyla ilgili söylentilerin daha da artmasını engellememişti.

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        Prenses son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş ancak sosyal medya kullanıcıları görüntüdeki kişinin prenses olduğuna ikna olmamıştı.

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        YAPAY ZEKÂ İDDİASI

        Fakat kötü haberin duyulmasının ortaya çıkmasının üzerinden daha 48 saat bile geçmemişken bu videolu açıklamanın da yalan olduğu, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığı, devreye yapay zekânın girdiği iddiaları ortaya atıldı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        ÜNLÜ OYUNCUDAN PRENSESE DESTEK

        Dördüncü evre meme kanseri olan ve 2023'te beyin tümörünü aldırmak için ameliyat olan ABD'li oyuncu Shannen Doherty, Kate Middleton'a destek oldu. Doherty, Middleton için "Komplo teorilerinin bitmemesi, insanların hastalıklı merakının saldırısı Kate’i henüz bu durumu kabullenmeden ve çocuklarına açıklamadan önce kendini açıklamaya zorladı" ifadelerini kullandı.

        Shannen Doherty, kendi kanser savaşını da örnek göstererek "Bunun hepimiz için, kamunun gözünde olsak da olmasak da mahremiyete ya da başkalarına saygı duymayı öğreneceğimiz bir an olması için dua ediyorum" dedi.

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        "PRENSES KATE GÜCÜNÜZE HAYRANIM"

        Paylaşımını "Ve Prenses Kate… Kanserle savaşırken maruz kaldığınız sonsuz saldırı karşısında gösterdiğiniz güce hayranım" diyerek bitiren Shannen Doherty'ye 2015'te meme kanseri teşhisi konulmuştu.

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        Kanser, kemoterapinin ardından Shannen Doherty'de 2019'da tekrar yenilemişti. Şu an meme kanserinin dördüncü evresinde olan Doherty, geçtiğimiz aylarda tümörün beynine ve kemiklerine sıçradığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, daha sonra beyninden bir operasyon daha geçirmişti.

        Fotoğraflar: Avalon, Instagram, Mega

        #Shannen Doherty
        #Kate Middleton
        #kanser
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