Shell & Turcas’ın yeni CEO’su açıklandı

Shell & Turcas üst yönetiminde bayrak değişimi gerçekleşti. Oğuz Uçanlar, 1 Ocak 2026 itibarıyla Shell & Turcas CEO’su olarak göreve başladı.

Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde Booz-Allen-Hamilton şirketinde başlayan Uçanlar, bu rolde perakendeden otomotive, teknolojiden finansal hizmetlere çok uluslu şirketlerin üst yöneticilerine şirket birleşmeleri, operasyonel verimlilik, finansal disiplin, yeni pazara giriş stratejilerinde danışmanlık verdi. Uçanlar, takiben bu ülkede perakende ve inşaat sektöründe kendi işlerini yönetti.

Türkiye’ye dönüşünün ardından, Bain & Company ve Anadolu Grubu gibi kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulunan Uçanlar, McDonald’s Türkiye CEO’luğunu da üstlendi. Son olarak Adel & Faber Castell’de CEO olarak görev yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinin ardından Michigan Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Uçanlar, evli ve 2 çocuk babası.

2020 yılından bu yana Shell & Turcas CEO’luğu görevini yürüten ve şirketin ilk Türk CEO’su olan Emre Turanlı ise 1 Ocak 2026 itibarıyla Shell Mobilite, Global Pazarlama ve Lisanslı Pazarlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.