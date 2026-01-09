Habertürk
        Shell & Turcas'ın yeni CEO'su açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Shell & Turcas'ın yeni CEO'su açıklandı

        Oğuz Uçanlar, Shell & Turcas Petrol AŞ'nin yeni CEO'su olarak atandı. 2020 yılından bu yana Shell & Turcas CEO'luğu görevini yürüten Emre Turanlı ise Shell Global Pazarlama ve Lisanslı Pazarlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 14:34 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:34
        Shell & Turcas'ın yeni CEO'su açıklandı
        Shell & Turcas üst yönetiminde bayrak değişimi gerçekleşti. Oğuz Uçanlar, 1 Ocak 2026 itibarıyla Shell & Turcas CEO’su olarak göreve başladı.

        Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde Booz-Allen-Hamilton şirketinde başlayan Uçanlar, bu rolde perakendeden otomotive, teknolojiden finansal hizmetlere çok uluslu şirketlerin üst yöneticilerine şirket birleşmeleri, operasyonel verimlilik, finansal disiplin, yeni pazara giriş stratejilerinde danışmanlık verdi. Uçanlar, takiben bu ülkede perakende ve inşaat sektöründe kendi işlerini yönetti.

        Türkiye’ye dönüşünün ardından, Bain & Company ve Anadolu Grubu gibi kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulunan Uçanlar, McDonald’s Türkiye CEO’luğunu da üstlendi. Son olarak Adel & Faber Castell’de CEO olarak görev yaptı.

        Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinin ardından Michigan Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Uçanlar, evli ve 2 çocuk babası.

        GLOBAL GÖREV

        2020 yılından bu yana Shell & Turcas CEO’luğu görevini yürüten ve şirketin ilk Türk CEO’su olan Emre Turanlı ise 1 Ocak 2026 itibarıyla Shell Mobilite, Global Pazarlama ve Lisanslı Pazarlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

        Turanlı, yeni rolünde global mobilite operasyonları kapsamında 70’ten fazla ülkede 47 bin istasyon ve günlük 33 milyon müşteriyle dünyanın en büyük mobilite perakendecisi olan Shell’in global pazarlama stratejilerinin yönetimini üstlendi, ayrıca aralarında Avustralya, Brezilya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Arjantin gibi akaryakıt pazarında öne çıkan ülkelerin de yer aldığı 60 lisanslı pazardan sorumlu olacak. Emre Turanlı yeni görevinin yanı sıra Shell Brands International AG şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütecek.

