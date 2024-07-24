Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Shiloh'nın Pitt soyadını atma kararının perde arkası

        Shiloh'nın Pitt soyadını atma kararının perde arkası

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızları Shiloh'nın soyadı değişikliği kararının acı olaylar neticesinde alındığını söyleyen avukatı, yeni adı için 'reklam' verdiği iddialarına açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 17:47 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızları Shiloh, kısa süre önce soyadını değiştirdi ve daha önce 'Jolie-Pitt' şeklinde olan soyadından babasının adını çıkardı. Tam adı artık Shiloh Nouvel Jolie oldu.

        Hollywood'un 2016'da ayrılan ünlü çiftinin 18 yaşındaki kızları, iki ay önce soyadından Pitt'in çıkarılması için mahkemeye başvuruda bulunmuştu ve isim değişikliğiyle ilgili ayrıntılar Los Angeles Times gazetesinde yayımlanmıştı.

        2

        ABD basınında, Shiloh'nın değişikliği duyurmak için özel olarak çaba harcadığını ve reklam verdiğini söyleyen haberler yer aldı. Şimdi Shiloh'nın avukatı, değişiklikle ilgili yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak için Entertainment Weekly dergisine konuştu.

        Avukat Peter Levine, "Shiloh Jolie herhangi bir isim değişikliğini duyuran 'reklam' yayınlamadı. Shiloh'nın avukatı olarak yasal bir bildirim yayınlamam gerekiyordu, çünkü California yasalarına göre, adını değiştirmek isteyen herkesin bunu yapması gerekiyor. Bu yasal bildirim, gerektiği gibi Los Angeles Times'ta yayımlandı" dedi.

        3

        Avukat ayrıca, "Medya, özellikle acı olayların ardından bağımsız ve önemli bir karar vermiş, yalnızca hukuki süreci takip eden genç bir yetişkini haber yaparken daha dikkatli olmalı" diye ekledi.

        4

        Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt ekini çıkarmak için başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, California eyaleti yasalarına göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı tamamlamış ve Los Angeles Times'ta ismini "Shiloh Jolie" olarak değiştirmek için başvuruda bulunduğunu açıklayan bir duyuru yayımlamıştı.

        5

        49 yaşındaki Jolie ile 60 yaşındaki Pitt'in üçü evlatlık, üçü biyolojik olmak üzere altı çocuğu var: 22 yaşındaki Maddox, 20 yaşındaki Pax, 19 yaşındaki Zahara, 18 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne.

        6

        2016'da ayrılan 2019'da resmi olarak boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin diğer kızları Zahara ve Vivienne de soyadlarından Pitt'i atmıştı. Ancak iki kızın yaptığı soyadı değişikliğinin mahkeme kararıyla gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyor.

        7

        ŞİDDET İDDİASI

        Aralarında hâlâ Fransa'daki şarap bağları üzerinden çekişme yaşanan ve hukuki mücadele sürdüren Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ayrılığında, Pitt'in çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarının etkili olduğu öne sürülmüştü.

        #shiloh jolie
        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #soyadı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        "Hurdacı" olarak bilinen suç örgütüne operasyon: Kilolarca altın, onlarca gayrimenkul ve lüks araçlar...
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        15 yaşında inşaatta çalışırken hayatını kaybetti!
        15 yaşında inşaatta çalışırken hayatını kaybetti!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun