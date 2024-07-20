Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt'i çıkardı

Kaliforniya yasalarına göre, bir yargıç bir kişinin ismini değiştirme dilekçesini onaylayabilmesi için yasal formların bir ay boyunca bir gazetede yayınlanması gerekiyor. Yayımlandıktan sonra, talep gazetenin yasal bildirim bölümünde görünüyor.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Mayıs ayında 18'inci yaş gününde 'Pitt' soyadından vazgeçmek için başvuruda bulunduğunda kendi avukatını tutup masraflarını karşıladı.

Dailymail'e konuşan bir kaynak, "Shiloh kendi avukatını tuttu ve masraflarını kendisi ödedi. Dolayısıyla annesi bunu bilmiyor" dedi.