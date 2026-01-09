Shomurodov, yılın kareleri oylamasına katıldı!

Shomurodov, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Turuncu-lacivertli futbolcu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafını seçti.

Özbek golcü, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını oylarken, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" isimli karesine oyunu verdi.

"Spor" kategorisinde, Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oylayan Shomurodov, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" adlı fotoğrafını tercih etti. Eldor Shomurodov, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in çektiği "Süt kuzusu" başlıklı fotoğrafı seçti.

REKLAM