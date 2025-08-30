Shota Arveladze: Sonuç bizim için iyi değil, lige kötü başladık

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gaziantep FK’ya 3-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, açıklamalarda bulundu.

"SONUÇ İYİ DEĞİL, LİGE KÖTÜ BAŞLADIK"

Kendileri adına çok kötü bir sonuç olduğundan bahseden Arveladze, "İki farklı devre oldu. Hatalara rağmen oyunu çevirebilirdik. Puan veya puanlar alabilirdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Duran toplara iyi çalışmışlar ve gol attılar. Buna çalıştık ama golde uyuduk. Kritik dakikalarda gol yedik. İkinci devrede maçı çevirecek pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar bulduk. Sonuç bizim için iyi değil. Lige kötü başladık" ifadelerini kullandı.