Tokat'ta, Samyeli Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası servis şoförü Mehmet Koçovalı (56),Show TV'de yayınlanan "Çukur" dizisindeki 'Koçovalı Ailesi'nden etkilenerek soyadlarını değiştirme kararı aldı. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yaklaşık 6 ay önce "Verir" olan soyadını, "Koçovalı" olarak değiştiren aile torunlarına da "Yamaç" adını vermeye hazırlanıyor.

"ÇUKUR DİZİSİNİ AİLECE İZLİYORUZ"

Oğlunun kendisini arayıp nüfus idaresine çağırarak, sürpriz yaptığını ifade eden Koçovalı, "Çukur dizisini ailecek çok seviyor ve izliyoruz. Ondan etkilenmiş oğlum. Beni de nüfus idaresine çağırdılar, imza attım soyadımız değişti. Soyadımızın değiştiğini duyanlar şaşırıyor” dedi.

TORUNUNA "YAMAÇ" İSMİNİ VERECEK

İHA'da yer alan habere göre Mehmet Koçovalı, oğlunun dizinin hayranı olduğunu ifade ederek, "Oğlumun yakında bir çocuk sahibi olacak. Adını da Yamaç koyacak. Yamaç Koçovalı olmasını düşünüyoruz. Kız mı olur erkek mi olur onu henüz bilmiyoruz” diye konuştu.