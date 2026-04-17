        Haberler Magazin SHOW TV'ye iki ödül

        SHOW TV'ye iki ödül

        Bu yıl 18'incisi düzenlenen 'İAÜ İletişim Ödülleri'nde; SHOW TV'de yayınlanan "Pazar Süprizi" 'Yılın Magazin Programı' ödülüne, "Didem Aslan Yımaz'la Vazgeçme" programı ise 'Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülüne layık görüldü

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 09:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        SHOW TV'ye iki ödül

        İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 'İAÜ İletişim Ödülleri'nde 55 bin öğrencinin oylarıyla, yılın en iyileri belli oldu. Kültür, sanat, medya ve internet gibi 30 farklı dalda ödül sahibini buldu. Üniversitenin Florya Halit Aydın Yerleşkesi'nde yapılan törende iletişim ve sanat camiasından ünlü isimler yer aldı.

        Orhan Gencebay'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' takdim edildi. Ödülünü İAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın'ın elinden alan Gencebay, öğrencilere teşekkür ederek, "İnsan yetiştirmek çok büyük bir sanattır. Yavrularımız çok iyi yetiştiriliyor, ben öyle görüyorum. Onların iyi olması için gerekeni yapmamız lazım" diye konuştu.

        REKLAM

        SHOW TV'YE İKİ ÖDÜL

        SHOW TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' programı 'Yılın Magazin Programı' seçilirken, ödülü magazin haber müdürü Reşat Balcıoğlu aldı.

        "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı ise 'Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülüne layık görüldü.

