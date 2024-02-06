Show TV’nin yeni dizisi Bahar'ın yayın tarihi belli oldu!

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle heyecanla beklenen dizi, 13 Şubat Salı günü ekran yolculuğuna başlıyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” 13 Şubat Salı günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

İşte “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?”ın Tanıtımları;

Oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerle göz dolduran Show TV’nin yeni dizisi, “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” 13 Şubat Salı’dan itibaren her salı saat 20.00’de Show TV’de!