Çinli milyarderlere kötü haber 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Guardian’ın Çin devlet medyasında yer alan haberden aktardığı yazısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Çin Komünist Partisinin salı günü düzenlediği bir toplantıda konuştuğu sırada ‘‘aşırı yüksek gelirlerin düzenlemesi’’ uyarısı verdiği aktarıldı.

‘‘Ortak refah’’ vurgusu yapan Cinping’in bu kararı, özellikle ülkesindeki milyarder şirket patronlarının yükselişi ve Çin’de yeni bir varlıklı girişimci sınıfın doğuşunu temsil eden kesime bir darbe anlamına geliyor.

Son dönemlerde parti içinde de rahatsızlıklara neden olan bu yükseliş, hoşnutsuzluk raporlarına neden olmuştu.

Pekin’in bu politikası, ülkedeki özel sektör alanında faaliyet gösteren şirketlerin daha sıkı kurallara tabi tutulması ve aynı zamanda mülkler de dahil olmak üzere gelir vergisinin yükseltilmesi anlamına da geliyor.