Habertürk'ün haberine göre, Harbiye Açıkhava konser serisinin dün akşamki konuğu Sibel Can oldu. Yeni abümündeki şarkıların yanı sıra eski eserlerini de müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren Can, sahnede Nur Yerlitaş imzalı iki farklı kostüm giydi. Konser öncesi muhabirlerin karşısına geçen ünlü şarkıcı, son dönemde zayıfladığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Süzüldüm, zayıflamadım. Ben çok korkarım öyle şeylerden. Şarkı söylediğim için hüzünlü şarkılarda hüzün belli olmalı. Özenli ve milim milim şeyler yapılır. Genlerim güzel” yanıtını verdi.

Tarkan'ın Lidya adını verdiği kızını kucağına almasına da değinen Sibel Can, "Tarkan baba oldu, ben de hala oldum. Tarkan’la devamlı mesajlaşıyoruz, çocuk uyuyordur diye aramıyorum. O konularda çok hassasım. İstanbul’a geldiği an halası ziyarete gidecek. Ona diyorum, dünyanın en yakışıklı babası. Kimse kusura bakmasın. Allah onları nazarlardan korusun. O melek anneyi de öpüyorum" şeklinde konuştu.

Yeni albümü 'Yeni Aşkım'a da ayrı bir parantez açan ünlü şarkıcı, "Yorumcu kimliğim adına inanılmaz özenmemiz gerektiğinin bilinciyle çok özel şarkılar hazırladık. Çok kıymetli sanatçı arkadaşlarım, hep benimle gönül bağı kurdular. Ben çok şanslıyım ki sesimin gücüne ve benim yorumuma çok güveniyorlar. Ben de onları mahçup etmemeye çalışıyorum. Çok özel bir albüm oldu. O kadar kısa sürede şarkılar öne çıktı ki bu bir yorumcu için dünyanın en büyük mutluluğu” açıklamasını yaptı.

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